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Падение реальных располагаемых доходов россиян в III квартале замедлилось до 4,8%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в III квартале 2020 года составило 4,8% в годовом сравнении, говорится в докладе Росстата. По уточненным данным, во II квартале отмечалось падение на 8,4%, в I квартале - рост на 0,7% (оценка уточнена с 1,2%).

Как сообщалось, реальные располагаемые доходы населения РФ во II квартале пережили самое глубокое падение в квартальной динамике с конца 1990-х.

В целом за январь-сентябрь 2020 года, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения упали на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщалось, за 2019 год реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 1% после роста на 0,1% в 2018 году, снижения на 0,5% в 2017 году, падения на 4,5% в 2016 году, на 2,4% в 2015 году и на 1,2% в 2014 году.

Минэкономразвития в сентябрьской версии прогноза ожидало падение реальных располагаемых доходов населения в РФ в 2020 году на 3,0% (оценка была улучшена с июльских минус 3,5%) с ростом на те же 3,0% в 2021 году.

Росстат

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