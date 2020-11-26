Снижение доходов россиян вызвало рост продаж хлеба

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В России продажи хлеба выросли впервые за последние пять лет. Как пишет "Коммерсантъ", участники рынка объясняют это тем, что доходы населения снижаются и люди начинают покупать больше дешевых и сытных продуктов.

В денежном выражении продажи хлеба с января по сентябрь выросли на 2,9% год к году, до 552,7 млрд рублей, заявили в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК). В Российском союзе пекарей (РСП) подчеркнули, что это первый рост продаж хлеба за последние пять лет: всего с 2015 года производство продукта сократилось на 5,4%. Аналитики BusinesStat прогнозируют, что по итогам года продажи хлеба в стране в натуральном выражении могут вырасти в годовом выражении более чем на 60 тыс. тонн, до 7,95 млн тонн.

По данным Росстата, во втором квартале реальные доходы россиян снизились на 8,4%, в третьем квартале — на 4,8%. В итоге изменились приоритеты потребителей и они стали в первую очередь покупать сытную еду, объяснил президент РСП Алексей Лялин. Рост продаж наиболее значителен по массовым и доступным сортам хлеба, добавили в РОСПиК.

Продажи хлеба всегда растут в кризис, "Руспродсоюз" в прошлый раз фиксировал тенденцию в 2008 году, отметил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

В Auchan и "Магните" заявили, что не отмечают роста продаж хлеба по сравнению с прошлым годом. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), наоборот, сказали, что весной 2020 года ритейлеры закупали дополнительно продукты быстро выбывающих категорий, в том числе хлеба, но сейчас скачков спроса не видно.

Исследователи Nielsen зафиксировали взлет продаж продуктов в середине марта на 35,8%, когда закупки в натуральном выражении превышали предновогодние на 17,4%. Спрос стал снижаться после пика 17 марта.

Увеличение спроса в 2020 году не привело к дополнительным доходам индустриальных предприятий хлебопечения, отметил президент РСП: сырье дорожает (пшеничная мука с начала года подорожала к октябрю на 18–21%), а отпускные цены - нет, поскольку их искусственно сдерживают торговые сети. По данным РОСПиК, рентабельность предприятий находится на уровне 2–3%. Лялин считает, что затраты на производство у мелких пекарен ниже.

РСП уже просил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева компенсировать затраты на выработку муки для производства хлебобулочных изделий, а также дополнительно ограничить экспорт зерна.

В РСП ожидают, что производство хлеба начнет сокращаться после стабилизации экономической ситуации. BusinesStat прогнозирует падение объема рынка на 0,3–1,3% ежегодно, до 7,4 млн тонн в 2024 году.