Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:24Заразились
на 21.10В России 1 447 335+15 700В мире 40 783 295+387 768

Санкции США против "Северного потока 2" затронут более 120 компаний

Санкции США против "Северного потока 2" затронут более 120 компаний
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Санкции США в отношении компаний, задействованных в реализации проекта "Северный поток 2" затронут более ста европейских компаний, заявили журналистам в проектной компании.

Днем ранее Администрация США расширила ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", чтобы не дать завершить его строительство. Согласно документу Госдепа, ограничительные меры против проекта от 2019 года будут также применяться и к компаниям, которые будут предоставлять услуги или финансирование "для модернизации или установки оборудования" на суда, которые могут быть заняты в проекте.

В РоссииПесков счел действия США против "Северного потока 2" "рейдерской конкуренцией"Читать подробнее

Власти США в последние месяцы предпринимают активные попытки помешать реализации проекта "Северный поток 2". В частности, проект оборонного бюджета США, подготовленный в конгрессе, предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции. Так, документ предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

В Nord Stream 2 AG отметили: "Нам известно о новых рекомендациях к закону PEESA, опубликованных Государственным департаментом США 20 октября 2020 года. Мы не можем комментировать их потенциальные последствия для компаний, поддерживающих проект".

"Северный поток 2" - проект, получивший все необходимые разрешения, реализуемый в соответствии с применимым национальным и международным законодательством. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%), - напомнили в компании.

"Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта "Северный поток 2", оказывают влияние на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов. Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы", - говорится в комментарии Nord Stream 2 AG.

В компании-операторе стройки напомнили, что Европейская комиссия назвала данные санкции нарушением международного права.

США Северный поток 2 Nord Stream 2 Госдеп Европа

Новости по теме

Новости
Авария на ТЭЦ в Норильске

Матвиенко призвала избавить Норильск от карманных чиновников "Норникеля"

Матвиенко призвала избавить Норильск от карманных чиновников "Норникеля"

Сделка Google и Apple оказалась в центре антимонопольного дела в США

Сделка Google и Apple оказалась в центре антимонопольного дела в США
Экономический кризис

В России возник дефицит курьеров и таксистов

ВЭФ спрогнозировал потерю 85 млн рабочих мест к 2025 г. из-за новых технологий

ВЭФ спрогнозировал потерю 85 млн рабочих мест к 2025 г. из-за новых технологий

Сентябрь стал лучшим в этом году месяцем по объему ввода жилья

Сентябрь стал лучшим в этом году месяцем по объему ввода жилья

Уровень безработицы в РФ немного отступил от 8-летнего максимума

Уровень безработицы в РФ немного отступил от 8-летнего максимума

Акции Sollers подскочили почти на 5% на новостях о планах выкупа

ВТБ заявил о планах получить 70-75 млрд руб. прибыли в 2020 году

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');