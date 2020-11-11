Санкции США по "Северному потоку 2" введут против страховых и сертификационных компаний

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Участники переговоров в Палате представителей и Сенате США достигли соглашения о включении дополнительных санкций в отношении газопровода "Северный поток 2" в обязательный законопроект об обороне, сообщает Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника.

Санкции в отношении газопровода "Северный поток 2" будут направлены против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами по завершению проекта. Они будут включены в закон "О национальной обороне 2021 года", который должен быть принят до конца года.

При этом сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендес, главный демократ в сенатском комитете по международным отношениям, заявил, что санкции не будут направлены против Германии как союзника США и немецких чиновников.

Отмечается, что санкции будут включены в поправку к законопроекту об обороне. При этом уточняется, что действующие на данный момент санкции сохранятся.