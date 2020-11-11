Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:53Заразились
на 10.11В России 1 817 109+20 977В мире 50 913 976+518 662

Санкции США по "Северному потоку 2" введут против страховых и сертификационных компаний

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Участники переговоров в Палате представителей и Сенате США достигли соглашения о включении дополнительных санкций в отношении газопровода "Северный поток 2" в обязательный законопроект об обороне, сообщает Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника.

ЭкономикаСанкции США против "Северного потока 2" затронут более 120 компанийСанкции США против "Северного потока 2" затронут более 120 компанийЧитать подробнее

Санкции в отношении газопровода "Северный поток 2" будут направлены против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами по завершению проекта. Они будут включены в закон "О национальной обороне 2021 года", который должен быть принят до конца года.

При этом сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендес, главный демократ в сенатском комитете по международным отношениям, заявил, что санкции не будут направлены против Германии как союзника США и немецких чиновников.

Отмечается, что санкции будут включены в поправку к законопроекту об обороне. При этом уточняется, что действующие на данный момент санкции сохранятся.

США Северный поток 2

Новости по теме

Новости

Зарубежнефть заинтересовалась поиском нефтяных проектов в Казахстане

Рынок акций РФ вырос благодаря новостям по Карабаху и росту нефти

Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов впервые с начала сентября

Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов впервые с начала сентября
Экономический кризис

Решетников отметил замедление восстановления экономики РФ в октябре

Решетников отметил замедление восстановления экономики РФ в октябре

Госдума одобрила назначение пяти новых министров и вице-премьера

Госдума одобрила назначение пяти новых министров и вице-премьера

Лукашенко пригрозил ликвидировать частные компании за отказ создать профсоюз

Москва потратит 28,5 млрд рублей за три года на видеонаблюдение

Москва потратит 28,5 млрд рублей за три года на видеонаблюдение

Москва потратит 134 млн рублей на детальную съемку города с дронов

Чиновники объявили об урегулировании конфликта в FESCO

Что случилось этой ночью: вторник, 10 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');