Сечин спрогнозировал резкий рост цен при переходе на солнечную и ветровую энергетику

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ускоренный переход к возобновляемым источникам энергии может привести к резкому росту цен на все энергоносители, а не только на нефть и газ, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. Он заявил об этом видеовыступлении на XIII Евразийском экономическом форуме.

"У бизнеса и человечества в целом постепенно закрепляются новые стандарты социального поведения, связанные с удаленной работой и виртуализацией потребностей, расширением доли цифрового и сетевого сегментов в экономике. При этом, независимо от изменения поведенческих моделей, с ростом мировой экономики и населения человечеству в будущем потребуется больше энергии, и спрос на нее будет расти", - полагает он.

"Только возобновляемая энергетика не сможет удовлетворить растущий спрос", - подчеркнул Сечин. Так, достижение цели по нулевым чистым выбросам, по оценке МЭА, в ближайшие 10 лет потребует не менее $28 трлн инвестиций, а теоретический вариант полного отказа человечества от ископаемого топлива потребует порядка $50 трлн инвестиций за этот же период, что втрое превышает годовой ВВП Евросоюза.

"При отказе от использования традиционного ископаемого топлива не нужно забывать о возможном дефиците металлов, необходимых для производства оборудования и, например, аккумуляторов для хранения энергии, произведенной на солнечных и ветровых станциях", - напомнил глава "Роснефти".

Кроме того, с учетом текущего уровня технологического развития не все страны могут позволить себе активное развитие возобновляемых источников по экономическим причинам, добавил Сечин.

"Человечеству необходимо сбалансированное развитие традиционной и возобновляемой энергетики", - резюмировал он.