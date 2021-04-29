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Новак заступился за традиционные источники энергии

По его словам, жители Техаса мерзли зимой из-за непродуманного перехода на ветряные технологии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В борьбе с выбросами СО2 нельзя дискриминировать традиционные источники энергии и допускать их дефицита, заявил вице-премьер Александр Новак на 13-м Российско-германском сырьевом форуме.

"Вопрос климатической повестки сегодня действительно актуальный, но, говоря о снижении парниковых выбросов - оксида углерода и других источников парниковых газов - мы не должны дискриминировать и традиционные источники энергии, которые в обозримом будущем будут составлять основу мирового потребления энергии", - сказал он.

По его словам, потребление энергии в мире будет расти, особенно этот прогноз касается потребления электроэнергии.

"И, конечно, мы видим, что существуют "чистые" технологии при использовании традиционных источников ископаемых. Надо их активнее использовать, вместе работать над этими чистыми технологиями", - отметил он.

При этом он призвал ни в коем случае не допустить дефицита энергии и допустить энергетического коллапса.

"Например, как это было в этом году зимой, как вы все помните, в Техасе экстремальные морозы вызвали энергетическую катастрофу. Несколько дней жители Техаса находились на грани выживания в результате непросчитанного, непродуманного курса и перехода в большинстве своем на ветряные технологии. Конечно, нужно очень разумно подходить в этот переходный период к новым источникам энергии и не допускать дефицита энергии. Это очень опасно, потому что энергетика - это жизнеобеспечивающая отрасль, и управление здесь должно быть эффективным", - подчеркнул Новак.

В феврале в Техасе был период аномальных морозов, из-за этого выросла нагрузка на систему энергоснабжения. Поставщики электроэнергии начали веерные отключения потребителей. Миллионы домохозяйств надолго остались без света, воды и отопления. Погибли десятки человек. Коллапс сказался как на местных предприятиях разных отраслей, так и на мировом рынке энергоносителей.

Александр Новак Германия Техас США

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