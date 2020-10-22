Банкир предупредил о риске "экономической пандемии" из-за COVID-19

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Важно победить пандемию коронавируса COVID-19, не спровоцировав при этом другую пандемию - экономическую, заявил в четверг председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико.

"Мы не можем допустить, чтобы победа над ударившей по нашему здоровью пандемии далась ценой возникновения другой пандемии - уже в экономике", - сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Фаллико отметил важность сохранения культурной жизни и системы образования, страдающих от вводимых по всему миру в связи с COVID-19 ограничений. "Нужно избежать глобальной социальной катастрофы", - подчеркнул он.

По его мнению, ситуация, когда технологии, в том числе - в сфере связи, подменяют привычное общение между людьми, может привести к утрате человечеством чувства реальности. "Получается некая симуляция нашей реальности. Однако в этой симуляции реалии как раз не видны", - считает Фаллико.

Также он предупредил, что пандемия COVID-19, вероятно, сильно изменит расстановку сил на геополитической арене. "Пока неясно, какие именно это будут изменения", - отмечает Фаллико.