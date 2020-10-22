LetterOne Михаила Фридмана получила 24,8% в Turkcell

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Турецкий оператор Turkcell завершил реструктуризацию собственности, в результате которой LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров, получила долю в размере 24,8%, говорится в сообщении LetterOne.

Turkcell на 51% принадлежит компании Turkcell Holding A.S., 49% - free float. Turkcell Holding, в свою очередь, на 47,1% принадлежал шведско-финской Telia, то есть прямая доля шведской компании в Turkcell составляла 24%. Еще 52,9% Turkcell Holding были у Cukurova Telecom Holdings Ltd. (CTH), которым владели LetterOne и Cukurova Finance.

В июне Telia объявила о выходе из Turkcell, свою долю она продала государственному фонду национального благосостояния за $530 млн.

Реструктуризация Turkcell заключалась в ликвидации Turkcell Holding. Вместе с Telia из состава акционеров Turkcell вышла и Cukurova.

Как говорится в сообщении LetterOne, акционеры Turkcell одобрили сделку, в результате которой LetterOne вышла из Cukurova и увеличила свою прямую долю в турецком операторе до 24,8%. Также в пресс-релизе указывается, что сделка разрешила все споры и судебные разбирательства между акционерами.

Turkcell была основана в 1993 году, в числе основателей была Sonera (сейчас входит в состав Telia). В 1999 году Sonera и Cukurova заключили соглашение о создании Turkcell Holding, в которую был передан 51% Turkcell. Из них Sonera приобрела 47,1%. Вдобавок Sonera сохранила прямое владение 13,3% Turkcell.

В 2002 году Sonera объединилась с Telia и стала называться TeliaSonera (ныне - Telia Company), а в 2017 году продала двумя траншами свой прямой пакет в Turkcell, сохранив лишь 24% через холдинговую структуру.

"Альфа-групп", предшественница LetterOne, стала совладельцем Turkcell в 2005 году, когда приобрела 49% акций CTH (51% остались у Cukurova).

Акционеры турецкого оператора конфликтовали с 2005 года: LetterOne добивалась от Cukurova получения 13,2% акций Turkcell. Этот пакет Cukurova предоставила в залог по кредиту на $1,7 млрд, взятому у "Альфа-групп" в 2005 году и не погашенному своевременно. В 2014 году Cukurova смогла привлечь средства для погашения кредита, но российская компания продолжала добиваться выдачи доли в Turkcell вместо денег, срок выплаты которых прошел. LetterOne несколько раз обращалась к Cukurova с офертой о выкупе доли. Однако турецкий холдинг отклонил это предложение и, со своей стороны, подал в Лондонский международный арбитраж иск к L1 с требованием продать ее долю в Turkcell. Суд отклонил иск.