Лорд Браун покинул LetterOne Фридмана и партнеров

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Экс-глава ВР лорд Джон Браун, с 2015 года лет руководивший энергетическим подразделением группы Михаила Фридмана и партнеров LetterOne - L1 Energy - покинул свой пост в октябре.

Об уходе Брауна, о котором сама LetterOne не сообщала, упомянула Financial Times в статье, посвященной взглядам Фридмана на энергокризис в Европе и перспективы дальнейшего развития энергетики.

Брауну 73 года, в 1995-2007 годах он был главой ВР. Именно в этот период компания активно инвестировала в российский рынок и создала СП с ТНК.

Браун также покинул и пост председателя совета директоров Wintershall Dea, европейской нефтегазовой компании, в которой у LetterOne 33% обыкновенных акций, а у концерна BASF - 67%. Сейчас, согласно сайту Wintershall Dea, председателем совета является представитель BASF Ханс-Ульрих Энгель.

Wintershall Dea готовится к IPO, за проведение которого выступает BASF. Как сообщил в интервью FT Фридман, LetterOne вряд ли будет участвовать в IPO как продавец, хотя и не планирует блокировать сделку.