Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Лорд Браун покинул LetterOne Фридмана и партнеров

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Экс-глава ВР лорд Джон Браун, с 2015 года лет руководивший энергетическим подразделением группы Михаила Фридмана и партнеров LetterOne - L1 Energy - покинул свой пост в октябре.

Об уходе Брауна, о котором сама LetterOne не сообщала, упомянула Financial Times в статье, посвященной взглядам Фридмана на энергокризис в Европе и перспективы дальнейшего развития энергетики.

Брауну 73 года, в 1995-2007 годах он был главой ВР. Именно в этот период компания активно инвестировала в российский рынок и создала СП с ТНК.

Браун также покинул и пост председателя совета директоров Wintershall Dea, европейской нефтегазовой компании, в которой у LetterOne 33% обыкновенных акций, а у концерна BASF - 67%. Сейчас, согласно сайту Wintershall Dea, председателем совета является представитель BASF Ханс-Ульрих Энгель.

Wintershall Dea готовится к IPO, за проведение которого выступает BASF. Как сообщил в интервью FT Фридман, LetterOne вряд ли будет участвовать в IPO как продавец, хотя и не планирует блокировать сделку.

Джон Браун LetterOne Михаил Фридман

Новости по теме

Новости

Книга заявок в рамках IPO Циан была переподписана в 10 раз

Суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

В Казахстане объяснили загруженностью ограничение поставок угля через Россию

В Казахстане объяснили загруженностью ограничение поставок угля через Россию

Фондовые рынки АТР в основном снизились на опасениях по поводу китайских застройщиков

Фондовые рынки АТР в основном снизились на опасениях по поводу китайских застройщиков

Более 40 стран взяли на себя обязательства по сокращению использования угля

Более 40 стран взяли на себя обязательства по сокращению использования угля

ОПЕК+ не дал миру нефти сверх обещанного. Обобщение

США заявили, что ожидают от ОПЕК+ больше усилий для снижения цен на нефть

США заявили, что ожидают от ОПЕК+ больше усилий для снижения цен на нефть

Источник сообщил о переносе IPO "Делимобиля"

Источник сообщил о переносе IPO "Делимобиля"

Страны ОПЕК+ сохранили план по росту нефтедобычи на 400 тыс. б/с в декабре

Страны ОПЕК+ сохранили план по росту нефтедобычи на 400 тыс. б/с в декабре

Министры комитета ОПЕК+ выступили за продление плана нефтедобычи на декабрь

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });