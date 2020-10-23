Продукты питания в РФ в январе-сентябре дорожали в 3,3 раза быстрее, чем в ЕС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Рост цен на продукты питания в РФ за январь-сентябрь 2020 года составил 3,3%, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже на 1,0%. Это следует из опубликованных в среду данных Федеральной службы статистики (Росстат).

При этом в сентябре цены на продукты питания в РФ упали на 0,6%, а в Евросоюзе снизились на 0,3%.

В России за январь-сентябрь наибольший прирост потребительских цен был отмечен на фрукты - 12,9% (в ЕС - 7,3%).

Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты подорожали в РФ за 9 месяцев на 7,9% (в ЕС - на 0,7%); хлебобулочные изделия и крупы - на 6,1% (в среднем по странам ЕС - на 0,9%); масла и жиры - на 4,2% (в ЕС цены на данную группу товаров снизились на 0,7%); рыба и морепродукты - на 2,9% (в ЕС - на 1,1%); мясо и мясопродукты - на 1,8% (в ЕС - также на 1,8%); молочные изделия, сыры и яйца - на 1,1% (в среднем по ЕС - на 0,7%).

Цены на овощи в России за январь-сентябрь снизились на 6,6% (в ЕС - на 3,5%).