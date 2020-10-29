ФАС заподозрила бизнес в попытках создать дефицит сахара

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ФАС подозревает сахарную отрасль не только в ценовом сговоре, но и в попытках создать дефицит сахара на рынке, заявил через пресс-службу начальник управления ведомства по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Ранее в четверг он объявил, что ФАС начала проверку Союзроссахара и некоторых поставщиков в связи с ростом цен.

Теперь чиновник уточнил, что это продолжается большое расследование на рынке сахара, которое ведется с начала 2020 года. Тогда прошли проверки в том числе в "Русагро" и "Продимексе".

Ранее ФАС объяснила причины роста цен на сахар сокращением посевных площадей под сахарную свеклу и неурожаем, вызванным плохой погодой. При этом ведомство считает, что собранной свеклы достаточно, чтобы покрыть внутреннюю потребность в сахаре, и дефицита быть не должно.

По данным Минсельхоза, приведенных в очередном обзоре Центра агроаналитики, на 21 октября средняя цена производителей на сахарную свеклу нового урожая установилась на уровне 3 446 рублей за тонну, что в 1,8 раза выше прошлогодних цен. "Это благоприятные для сельхозпроизводителей цены после рекордного снижения стоимости корнеплодов в 2019 году", - говорится в обзоре. Цена производителей на сахар повысилась в 1,9 раза, до 39 676 рублей за тонну.

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), производство сахара в этом году снизится до 4,85-5,2 млн тонн с 7,86 млн тонн в прошлом году.