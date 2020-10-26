Красная икра в РФ в опте подорожала на 40%

При этом под видом новой икры нередко продают прошлогоднюю

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Красная икра в РФ на фоне неблагоприятной лососевой путины этого года в опте подорожала на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

К Новому году, считает он, цены еще поднимутся. Причем дорожает не только икра "нового урожая", но и та, которая была произведена в прошлом году, когда вылов лососей был высоким.

"Действительно, в нынешнюю путину на Дальнем Востоке выловлено гораздо меньше лососей по сравнению с предыдущими годами, - сказал Савельев. - Однако добытой красной икры, а это порядка 14 тыс. тонн, вполне достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Его можно оценить в 12-15 тыс. тонн ежегодно".

По его словам, в настоящее время икра горбуши предлагается по цене от 3 700 рублей за 1 кг, кеты – по 4 000 рублей, кижуча - по 4 500 рублей. Есть факты роста цен до 8 000 рублей за кг. В рознице они выше, отметил эксперт.

"Такой размах цен объясняется тем, что ещё не распроданы прошлогодние остатки рекордных выловов, а у покупателей нет возможности идентифицировать икру, - сказал Савельев. - Два года назад в РФ был введен в действие техрегламент по безопасности рыбы и рыбный продукции. Согласно ему, покупатель уже у прилавка мог бы сразу получить ответы на главные вопросы: что это за икра, где добыта рыба и когда. Но этот механизм не работает. Вот и получается, что приходится порой платить за прошлогоднюю икру по нынешним скакнувшим вверх ценам".

Сославшись на рекомендации специалистов, Савельев сообщил, что красную икру последней путины рекомендуют съедать как раз к Новому году. "Потом она начинает горчить, лопаться при разморозке и выделять сок. Лучше покупать икру, упакованную в жестяные банки на Дальнем Востоке, с датой изготовления между июнем и октябрем текущего года. Все остальное по поводу ее свежести – блеф", - заявил он.

По данным Росрыболовства, рыбаки РФ к 18 октября выловили 296,4 тыс. тонн лососей, что на 56% меньше, чем на аналогичную дату 2018 года (выловы лососей сравниваются между четными и между нечетными годами). Промышленный вылов тихоокеанских лососей на Чукотке, в Магаданской области, Камчатском и Хабаровском краях завершен. Путина продолжается на Сахалине и в Приморье.