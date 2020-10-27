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Цены на нефть возобновили рост после падения накануне

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются во вторник после снижения накануне до минимальных значений за последние три недели на сигналах роста добычи в Ливии.

Предложение нефти на мировом рынке, вероятно, будет превышать спрос, поскольку заболеваемость COVID-19 во многих странах, включая США и Европу, растет, и правительства вынуждены вводить новые карантинные ограничения. Слабеющие надежды на возможность принятия в Штатах очередного пакета стимулирующих мер до ноябрьских президентских выборов усиливают "медвежий" настрой трейдеров.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени во вторник, 26 октября, составила $40,73 за баррель, что на $0,27 (0,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,31 (3,1%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подросла на $0,22 (0,57%) к уровню предыдущей сессии - до $38,78 за баррель. В понедельник фьючерсы подешевели на $1,29 (3,2%).

Значения фьючерсов как на Brent, так и на WTI по итогам торгов 26 октября были минимальными со 2 октября.

"Мы видим рост заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов Европы и США, и это идет вразрез с восстановлением экономической активности", - отмечает аналитик CMC Markets Майкл МакКарти.

"Увеличение поставок нефти из Ливии будет оказывать давление на рынок", - приводит слова МакКарти агентство Bloomberg.

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) на прошлой неделе заявила, что планирует нарастить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки (б/с) в течение четырех недель. Компания уже увеличила производство нефти до 690 тыс. б/с по сравнению с менее 100 тыс. б/с в начале сентября.

В понедельник, 26 октября, NOC сообщила об отмене форс-мажора на месторождении El Feel (Elephant), отметив, что добыча на нем вернется "к нормальным уровням" в ближайшие дни. Это последний действовавший форс-мажор на нефтяных месторождениях и в портах, сообщила компания.

Ранее NOC предупредила, что не сможет вернуться к прошлогодним уровням производства, порядка 1,2 млн б/с, в связи с повреждением инфраструктуры и недостатком финансирования.

Brent WTI США Ливия

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