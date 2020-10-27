Российский рынок акций открылся во вторник разнонаправленно

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Во вторник торги на российском рынке акций начались смешанной динамикой цен blue chips на фоне роста котировок нефти и на негативных сигналах с внешних фондовых площадок из-за роста заболеваемости COVID-19 в мире.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,06% и составил 2787,13 пункта, индекс РТС снизился на 0,4%, до 1148,29 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,1%.

Доллар подешевел на три копейки, до 76,35 рубля.

Подорожали акции "Яндекса" (+1,1%), банка ВТБ (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "ММК" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Подешевели акции "Интер РАО" (-1%), "Магнита" (-0,7%), UC Rusal (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "Россетей" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Московской Биржи" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

В США индексы в понедельник снизились на 1,6-2,3% на фоне обеспокоенности ростом заболеваемости коронавирусом в США и Европе при слабых надеждах на принятие нового пакета стимулов в Штатах до ноябрьских президентских выборов.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в минувшее воскресенье, что Палата представителей может принять новый пакет стимулирующих мер объемом около $2 трлн на этой неделе, однако неизвестно, готов ли его одобрить Сенат. "Мы хотим, чтобы пакет был принят как можно быстрее, и поэтому идем на уступки", - сказала она.

"Мы продолжаем делать одно предложение за другим, а Нэнси Пелоси продолжает менять правила игры", - возразил глава аппарата Белого дома Майк Медоуз.

В центре внимания рынка на этой неделе - заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии, а также данные о динамике ВВП США за третий квартал.

Во вторник преобладает снижение индексов акций в Азии (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,04%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,04%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6% после выходного в понедельник) из-за ослабления надежд, что Вашингтон согласует новые меры стимулирования до ноябрьских президентских выборов; однако "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Экономика Южной Кореи вернулась к росту в третьем квартале 2020 года после спада, вызванного пандемией коронавируса. Объем ВВП в июле-сентябре повысился на 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом, максимальными темпами с 2010 года, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост ВВП на 1,7%.

Суточный прирост заболеваемостью COVID-19 в США продолжает бить рекорды, в Италии и Испании вводятся новые ограничительные меры, что вызывает опасения по поводу дальнейшего ущерба для мировой экономики. С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 43 483 973 случая заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, умерли 1 159 397 заболевших.

Нефть корректируется вверх после снижения накануне до минимальных значений за последние три недели (со 2 октября) на сигналах роста добычи в Ливии; цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов российского рынка акций 26 октября. К 10:01 по Москве декабрськие фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 1%, до $40,87 за баррель (-3,1% в понедельник), декабрьская цена WTI поднималась на 1%, до $38,94 за баррель (-3,2% накануне).

Предложение нефти на мировом рынке, вероятно, будет превышать спрос, поскольку заболеваемость COVID-19 во многих странах, включая США и Европу, растет, и правительства вынуждены вводить новые карантинные ограничения. Слабеющие надежды на возможность принятия в Штатах очередного пакета стимулирующих мер до ноябрьских президентских выборов усиливают "медвежий" настрой трейдеров.

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) на прошлой неделе заявила, что планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки (б/с) в течение четырех недель. Компания уже увеличила производство нефти до 690 тыс. б/с по сравнению с менее 100 тыс. б/с в начале сентября.

В понедельник NOC сообщила об отмене форс-мажора на месторождении El Feel (Elephant), отметив, что добыча на нем вернется "к нормальным уровням" в ближайшие дни. Это последний действовавший форс-мажор на нефтяных месторождениях и в портах, сообщила компания.

Ранее NOC предупредила, что не сможет вернуться к прошлогодним уровням производства, порядка 1,2 млн б/с, в связи с повреждением инфраструктуры и недостатком финансирования.