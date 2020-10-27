AMD объединится с конкурирующей Xilinx, обменявшись акциями

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американский чипмейкер Advanced Micro Devices Inc (AMD) покупает конкурирующую Xilinx Inc за $35 млрд в рамках сделки, которая будет полностью оплачена акциями AMD.

В результате сделки будет создана компания стоимостью порядка $135 млрд, говорится в пресс-релизе AMD.

"Покупка Xilinx позволит AMD существенно расширить портфель продукции, а также клиентскую базу на ряде растущих рынков, где Xilinx является признанным лидером", - отмечают в AMD.

По условиям сделки, акционеры Xilinx получат за каждую бумагу компании по 1,7234 акции AMD, что оценивает акцию Xilinx примерно в $143. После закрытия сделки акционерам Xilinx будет принадлежать порядка 26% акций объединенной компании.

AMD рассчитывает, что сделка подпадет под условия реорганизации, не облагаемой налогом в соответствии с законодательством США, говорится в пресс-релизе.

Приобретение Xilinx, как ожидается, позволит AMD добиться экономии на расходах в размере $300 млн в течение 18 месяцев после закрытия сделки.

Советы директоров AMD и Xilinx поддержали сделку, и для ее завершения необходимо одобрение акционеров обеих компаний, а также регулирующих органов. Стороны надеются, что смогут закрыть ее до конца 2021 года.

Сделка AMD и Xilinx является одной из крупнейших в сфере полупроводниковых компонентов, где в последнее время отмечается быстрая консолидация. Капитализация AMD составляет $96 млрд. С начала 2020 года она увеличилась на 79% благодаря росту спроса на ПК, игровые консоли и другие устройства, в которых используются чипы AMD, на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Рыночная стоимость Xilinx составляет около $29 млрд, акции компании подорожали на 17% в этом году.

Акции AMD теряют в цене 4,4% в ходе предварительных торгов во вторник, Xilinx – прибавляют 10%.

Полупроводниковые компоненты, выпускаемые Xilinx, используются в беспроводных сетях связи, дата-центрах, а также различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение и авиастроение. Рост стоимости акций компаний сдерживается ограничениями, которые вводят власти США для поставок американских технологий в Китай. На долю китайской технологической компании Huawei, по оценкам экспертов, приходится от 6% до 8% выручки Xilinx.