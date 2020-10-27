Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:50Заразились
на 27.10В России 1 547 774+16 550В мире 43 483 973+493 261

AMD объединится с конкурирующей Xilinx, обменявшись акциями

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американский чипмейкер Advanced Micro Devices Inc (AMD) покупает конкурирующую Xilinx Inc за $35 млрд в рамках сделки, которая будет полностью оплачена акциями AMD.

В результате сделки будет создана компания стоимостью порядка $135 млрд, говорится в пресс-релизе AMD.

"Покупка Xilinx позволит AMD существенно расширить портфель продукции, а также клиентскую базу на ряде растущих рынков, где Xilinx является признанным лидером", - отмечают в AMD.

По условиям сделки, акционеры Xilinx получат за каждую бумагу компании по 1,7234 акции AMD, что оценивает акцию Xilinx примерно в $143. После закрытия сделки акционерам Xilinx будет принадлежать порядка 26% акций объединенной компании.

AMD рассчитывает, что сделка подпадет под условия реорганизации, не облагаемой налогом в соответствии с законодательством США, говорится в пресс-релизе.

Приобретение Xilinx, как ожидается, позволит AMD добиться экономии на расходах в размере $300 млн в течение 18 месяцев после закрытия сделки.

Советы директоров AMD и Xilinx поддержали сделку, и для ее завершения необходимо одобрение акционеров обеих компаний, а также регулирующих органов. Стороны надеются, что смогут закрыть ее до конца 2021 года.

Сделка AMD и Xilinx является одной из крупнейших в сфере полупроводниковых компонентов, где в последнее время отмечается быстрая консолидация. Капитализация AMD составляет $96 млрд. С начала 2020 года она увеличилась на 79% благодаря росту спроса на ПК, игровые консоли и другие устройства, в которых используются чипы AMD, на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Рыночная стоимость Xilinx составляет около $29 млрд, акции компании подорожали на 17% в этом году.

Акции AMD теряют в цене 4,4% в ходе предварительных торгов во вторник, Xilinx – прибавляют 10%.

Полупроводниковые компоненты, выпускаемые Xilinx, используются в беспроводных сетях связи, дата-центрах, а также различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение и авиастроение. Рост стоимости акций компаний сдерживается ограничениями, которые вводят власти США для поставок американских технологий в Китай. На долю китайской технологической компании Huawei, по оценкам экспертов, приходится от 6% до 8% выручки Xilinx.

AMD Xilinx

Новости

Поправки об экономических санкциях России прошли первое чтение

В "Интер РАО" сообщили о возможном выходе из проекта АЭС в Турции

ЕС получил разрешение ВТО увеличить пошлины на импорт из США

Цены на российскую пшеницу обновили рекорды

Евро опустился ниже 90 руб. впервые с 25 сентября

Евро опустился ниже 90 руб. впервые с 25 сентября

Торговая война с Китаем не способствовала росту промпроизводства в США

"Яндекс" впервые опубликовал статистику запросов от российских госорганов

"Яндекс" впервые опубликовал статистику запросов от российских госорганов

Саудовская Аравия обошла Россию по поставкам нефти в Китай

"Аэрофлот" привлек больше 80 млрд рублей за счет SPO

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');