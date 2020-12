Крупнейшие чипмейкеры столкнулись с конкуренцией со стороны клиентов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейшие в мире производители полупроводников сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны своих основных клиентов, которые начали выпускать собственные чипы, пишет The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что в производстве чипов долгое время доминировали такие компании, как Intel Corp., Advanced Micro Devices Inc. и Nvidia Corp. Теперь в отрасль пришли Amazon.com Inc., Microsoft Corp. и Google, принадлежащий Alphabet Inc., которые пытаются улучшить производительность и снизить издержки. Это вызывает изменение баланса сил и побуждает традиционных чипмейкеров к разработке более узкоспециализированных чипов.

Amazon в этом месяце представила новый чип, который, по утверждению компании, должен ускорить работу алгоритмов, использующих искусственный интеллект (ИИ). Онлайн-ритейлер уже разработал процессор для своего "облачного" подразделения Amazon Web Services.

Пандемия ускорила взлет популярности "облачных" сервисов, поскольку многие компании начинают использовать цифровые инструменты. На фоне перехода на дистанционную работу Amazon, Microsoft, Google и другие представители отрасли фиксируют уверенный рост "облачного" бизнеса.

Бизнес-клиенты также демонстрируют повышенный интерес к анализу данных о продуктах и потребителях, что способствует росту спроса на технологии ИИ.

Google в 2016 году представила процессор на базе ИИ и с того момента несколько раз обновляла оборудование. Microsoft, занимающая второе место в "облачном" бизнесе после Amazon, также инвестировала в разработку чипов, включая программируемые чипы для ИИ и усиления безопасности. По информации осведомленного источника, компания также работает над центральным процессором.

Шаги технологических гигантов объясняются отчасти переменами в отрасли производства полупроводников. Еще одна причина – растущее мнение, что основополагающий для отрасли "закон Мура", предполагающий удвоение числа транзисторов на интегральной микросхеме в течение каждых двух лет, утрачивает свою актуальность. В результате компании ищут новые способы повышения производительности, которая измеряется не только скоростью, но и потреблением энергии и выработкой тепла.

Рост технологических компаний является вызовом для традиционных чипмейкеров. Раньше они изготавливали универсальные чипы, а клиенты были вынуждены адаптировать их. Теперь крупнейшие клиенты имеют достаточно финансовых возможностей, чтобы производить более оптимальные варианты.

По словам аналитика ARK Investment Management Джеймса Вона, "клиент получил превосходство над поставщиком", а заказчики "имеют больше капитала и опыта, чтобы самостоятельно производить компоненты".

Капитализация крупнейшего по рыночной стоимости американского чипмейкера Nvidia составляет около $330 млрд, Intel – $207 млрд. Тем временем рыночная стоимость Amazon, Microsoft и Alphabet Inc. превышает $1 трлн.

WSJ также отмечает рост производства микросхем на заказ, что позволяет технологическим гигантам избегать расходов на строительство собственных заводов по выпуску чипов. Тайваньская Semiconductor Manufacturing Co. вышла на передний план по технологиям производства чипов.

Перемены в отрасли стали благоприятными и для компании по проектированию микросхем Arm Holdings Ltd., клиентом которой, в частности, является Apple.

Разработанные на заказ микросхемы приобретают популярность и в производстве потребительской электроники. Apple в этом году начала ставить собственные процессоры в компьютеры Mac после использования процессоров Intel в течение 15 лет. Google внедрила собственный ИИ-чип в смартфоны Pixel.

По словам аналитика Линли Гвеннапа, потери традиционных чипмейкеров пока были незначительными. Доля центральных процессоров, изготовленных на заказ, на рынке составляет менее 1%. Intel продолжает поставлять подавляющее большинство процессоров для data-центров.

При этом традиционные представители отрасли не бездействуют в условиях гонки за первенство в "облачных" технологиях и ИИ, отмечает WSJ. Nvidia в этом году договорилась о покупке Arm Holdings. Компания также работает с крупнейшими клиентами, чтобы адаптировать чипы к их оборудованию.

В Intel заявляют, что 60% центральных процессоров, которые компания поставляет операторам data-центров, разрабатываются с учетом требований клиентов. Компания также инвестировала в разработку ИИ-процессоров. В прошлом году Intel купила израильского производителя чипов Habana Labs примерно за $2 млрд. AWS недавно приняла решение об использовании микросхем Habana в своих data-центрах.