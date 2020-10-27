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Х5 оценила связанные с пандемией расходы в 4 млрд рублей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Расходы X5 Retail Group, связанные с пандемией COVID-19, оцениваются в 4 млрд рублей в 2020 году.

"Наша оценка этих расходов – порядка 4 млрд рублей. В основном наши расходы – на средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, которые мы применяем в магазинах, в офисах и на распределительных центрах. Также это дезинфекция и вообще повышенные меры безопасности, на которые мы начали тратить деньги еще в марте и будем продолжать, думаю, до конца этого года. Это уже часть бизнес-модели, это наш приоритет – обеспечить безопасность наших покупателей", - сказала финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич в ходе capital markets day ритейлера во вторник.

"При этом, как вы видите из общих результатов: общий эффект COVID на результаты этого года – положительный, несмотря на те расходы, которые мы понесли", - добавила она.

Х5 – крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец сентября группа объединяла 17,352 тыс. магазинов. Выручка компании по итогам девяти месяцев выросла на 14,6%, до 1 трлн 449,266 млрд рублей. В III квартале рост выручки ускорился до 15,3%. Чистая прибыль ритейлера в январе-сентябре выросла на 45,3%, до 36,399 млрд рублей.

Положительное влияние на динамику продаж Х5 оказал переток покупательского трафика из магазинов традиционной торговли и гипермаркетов, сообщала компания. Аналитики отмечали, что ритейлер также выигрывает от снижения посещаемости ресторанов и сокращения выездного туризма из-за пандемии.

X5 Retail Group коронавирус

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