Х5 запустит агрегатор доставки и платежный сервис

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - X5 Retail Group, крупнейший в России ритейлер, планирует запустить агрегатор доставки из ресторанов и сторонних магазинов на базе своего сервиса "Около", собственные сервис сравнения цен, сервис подписки и платежный сервис, сообщил директор по стратегии Х5 Владимир Салахутдинов в ходе "Дня инвестора", который ритейлер провел во вторник.

На "Дне инвестора" Х5 презентовала стратегию развития на 2021-2023 года, которая отражает стремление ритейлера присутствовать на всех этапах "клиентского пути" потребителей. Сегодня "клиентский путь" начинается задолго до входа в магазин, в цифровой среде: потребители ищут информацию в социальных сетях, на тематических сайтах о еде, у блогеров, в подкастах и на других ресурсах, пояснил Салахутдинов. "У нас нет иной возможности, кроме как встать с нашим покупателем в начало клиентского пути. Именно поэтому у нас появится своя медийная платформа с набором информационных и развлекательных ресурсов о еде и о том, что с ней связано, и это будет важнейшим этапом на старте, где мы будем устанавливать отношения с нашим покупателем", - сообщил он.

Затем потребитель сталкивается с необходимостью выбора – где покупать. Одним из инструментов для выбора являются агрегаторы, которые также дают возможность сравнить цены. "Мы приняли решение о том, что мы будем формировать собственный ресурс, собственный сервис по агрегации – собственный агрегатор "Около", мы уже анонсировали этот бренд, а также собственный сервис сравнения цен", - рассказал директор по стратегии Х5.

Это, с одной стороны, означает, что Х5 будет конкурировать с уже существующими на рынке агрегаторами доставки еды: она будет предлагать доставку из своих магазинов, а также из ресторанов, магазинов дрогери и других магазинов различных товаров и услуг. "Но разница состоит в том, что мы не ставим себе целью максимизировать прибыль на агрегаторе - это инструмент привлечения трафика в наш основной, core бизнес. Поэтому наша задача - предложить покупателям максимальный выбор, оставаясь в контуре Х5, и мы это сделаем с помощью агрегатора "Около", который мы уже анонсировали, но полноценное приложение мы запустим в середине ноября. И мы связываем с ним очень серьезные надежды", - подчеркнул Салахутдинов.

В результате у Х5 будет портфель брендов (магазины "у дома" "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток", в перспективе - дискаунтеры "Чижик", онлайн-магазин "Перекресток впрок", сервисы доставки), "каждый из которых коммуницирует с клиентами". "И наша задача - сделать так, чтобы эти коммуникации каждый раз не строились заново, нам нужен единый подход и единый логин для всех наших сервисов, поэтому мы создаем единую платформу Х5 ID", - сказал директор по стратегии Х5 (о запуске этой системы компания объявила ранее).

"Это, с одной стороны, единый авторизационный центр для всех наших приложений и записи клиентов, с другой - это возможность для нас предлагать в различных каналах различные сервисы и, по сути, объединить всех покупателей, которые пользуются различными сервисами X5, в одно целое. В том числе это выльется в создание сервиса подписки, который мы планируем запустить в следующем году", - сообщил Салахутдинов.

Кроме того, Х5 рассматривает возможность создания платежного сервиса. "Нам также важно, чтобы покупатель оставался максимально в контуре наших сервисов, а любая покупка так или иначе связана с оплатой, поэтому создание платежного сервиса внутри инфраструктуры Х5 - это тоже одна из задач, которую мы перед собой ставим на следующем стратегическом горизонте", - добавил Салахутдинов.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец сентября группа объединяла 17,352 тыс. магазинов. Выручка компании по итогам девяти месяцев выросла на 14,6%, до 1 трлн 449,266 млрд рублей.

Компания признала необходимость более широкой представленности на всем "пути клиента" и анонсировала запуск различных сервисов, которые вместе создадут масштабную экосистему, считают аналитики "ВТБ Капитала".

Создание собственной экосистемы Х5 и ранее упоминала в своих презентациях, но не раскрывала подробности.

Среди наиболее заметных инициатив ритейлера - запуск агрегатора доставки еды из ресторанов, которому предстоит работать на рынке, размер которого оценивается в 250 млрд рублей в этом году (по прогнозу АКИТ) и который уже в значительной степени (на 90%) охвачен сервисами Delivery Club и "Яндекс.Еда", отмечают аналитики "ВТБ Капитала" в своем обзоре.