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ВТБ инвестирует активы своего "золотого" биржевого фонда напрямую в слитки

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Компания "ВТБ Капитал Инвестиции" со 2 ноября меняет стратегию фонда "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой": теперь его активы будут инвестироваться в золото с физическим хранением в России, в самом ВТБ, сообщил банк.

Это будет первый в России биржевой фонд, активы которого обеспечены реальными золотыми слитками.

Торги паями "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой" на "Московской бирже" были запущены в июне этого года. Но на первоначальном этапе базовым активом фонда выступал другой фонд - SPDR Gold Shares - крупнейший мировой ETF, обеспеченный физическим золотом (базируется в США).

"В нынешних условиях низких процентных ставок, волатильности валют золото становится универсальным инструментом сохранения сбережений. Иметь не менее 5% золота в инвестиционном портфеле сейчас представляется взвешенным решением. Осуществлять такие инвестиции для розничного инвестора удобнее всего через БПИФ", - напомнил через пресс-службу главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

ВТБ лидирует среди российских банков по объему драгметаллов на балансе, на начало октября его запасы оцениваются в 59,5 тонны в золотом эквиваленте.

"ВТБ Капитал Инвестиции" предлагают линейку БПИФ из 9 фондов, покрывающих разные классы активов. Стоимость чистых активов по всем БПИФ ВТБ превышает 5 млрд рублей.

ВТБ ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов Московская биржа США

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