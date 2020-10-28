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Цены на нефть упали до 3-недельного минимума

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в среду значительно увеличили потери на ожиданиях публикации доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране.

Как отмечает Trading Economics, нефтяные цены находятся вблизи минимального уровня за последние три недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:56 по московскому времени в среду составила $39,72 за баррель, что на $1,48 (3,59%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $1,7 (4,3%) к уровню предыдущей сессии - до $37,87 за баррель.

Американский институт нефти (API) во вторник, 27 октября, сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 23 октября, выросли на 4,6 млн баррелей. По данным API, запасы бензина увеличились на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 5,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 136 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на 200 тыс. баррелей. Согласно их подсчетам, запасы бензина в стране сократились на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 по Москве.

Обеспокоенность трейдеров также вызывают данные о заболеваемости коронавирусом в Европе и США. Как сообщают СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон может в среду объявить о введении общенационального карантина.

Накануне росту нефтяных цен способствовали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана "Зета". По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел Соединенных Штатов, по состоянию 27 октября было остановлено около 49,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе по сравнению с 15,9% накануне.

Однако, как отмечает аналитик Rystad Energy Паола Родригез-Масиу, снижение добычи из-за урагана окажет лишь краткосрочное влияние на нефтяные цены. "Когда погода нормализуется, потребуется немного времени, чтобы рынок вернулся к спаду", - приводит ее слова MarketWatch.

Brent WTI США API

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