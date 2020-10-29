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Brent торгуется у $39,16 за баррель

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти начали коррекцию вверх после обвала в среду на данных о первом за три недели повышении запасов в США и продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 во многих странах мира и возврате карантинных мер.

К 8:20 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (0,1%) у уровню закрытия среды и торговались у $39,16 за баррель. В среду Brent подешевела на $2,08 (5,1%), до минимума с 12 июня.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,1 (0,27%), до $37,49 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,18 (5,5%).

"Краткосрочный прогноз для нефтяного рынка нельзя назвать благоприятным, поскольку карантинные меры, вводимые в Европе, будут сдерживать спрос", - говорится в обзоре AxiCorp.

Базовые для нефтяного рынка проблемы избытка предложения и нехватки резервуарных мощностей никуда не ушли, предупреждают эксперты.

"Если текущая траектория спроса сохранится, не стоит удивляться резкому снижению цен на нефть в ближайшие недели", - цитирует обзор AxiCorp Dow Jones.

Минэнерго США сообщило, что за неделю, которая завершилась 23 октября, запасы нефти в стране выросли на 4,3 млн баррелей - максимальными темпами с июля. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 200 тыс. баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 400 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 11,1 млн б/с.

Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 90 тыс. баррелей, дистиллятов - на 4,5 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 700 тыс. баррелей и 2,5 млн баррелей соответственно.

Brent WTI США Минэнерго коронавирус

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