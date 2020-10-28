Рынок акций РФ в среду обвалился вслед за миром

Индексы РТС и МосБиржи ушли к уровням апреля-мая

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду обвалился вслед за падением мировых площадок и нефтью на фоне продолжающегося роста заражений COVID-19 в мире и несбывшихся надежд на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов. Индексы МосБиржи и РТС не удержали рубежи 2700 и 1100 пунктов соответственно, обновив минимумы с апреля-мая, откат индекса РТС стал рекордным с мая.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2693,46 пункта (-2,5%), индекс РТС - 1078,29 пункта (-4,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,9%.

Доллар вырос до 78,69 рубля (+1,38 рубля), золото просело до $1 880,2 за тройскую унцию (-1,7%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-5,9%), "Роснефти" (-5,8%), UC Rusal (-5,4%), "Сургутнефтегаза" (-5%), "Аэрофлота" (-4,3%), "НОВАТЭКа" (-4,3%), "Татнефти" (-4,2%), Polymetal (-4,2%), "Россетей" (-4,1%), банка ВТБ (-3,9%), "Интер РАО" (-3,8%), ПАО "Полюс" (-3,5%), "Газпрома" (-3,3%), "Норникеля" (-2,9%), "ЛУКОЙЛа" (-2,4%), "Северстали" (-2,3%), "ФСК ЕЭС" (-2,1%), "Московской Биржи" (-1,8%), "МТС" (-1,7%), "Магнита" (-1,7%), "Газпром нефти" (-1,6%), Сбербанка (-1,5% и -1,9% "префы"), "НЛМК" (-1,3%), "ММК" (-0,9%), "Яндекса" (-0,8%), "РусГидро" (-0,5%).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в январе-сентябре 2020 года выросла на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 42,7 млрд рублей, следует из отчета компании.

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" в III квартале текущего года по стандартам МСФО составила 13,2 млрд рублей по сравнению с 370 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании. Аналитики прогнозировали чистую прибыль компании в среднем в размере 11,48 млрд рублей.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, инвесторы в среду продолжили фиксировать прибыль, выходя из рискованных активов – волатильность находится на максимальных уровнях за последние два месяца на фоне опасений, связанных с крайне быстрыми темпами распространения пандемии в Европе и США и необходимостью ужесточать карантинные меры с целью не допустить коллапса систем здравоохранения. В среду карантинные меры вводит Германия в надежде сдержать распространение эпидемии. На фоне усиления неопределенности в связи с президентскими выборами в США, до которых остается менее недели, инвесторы выходят из активов emerging markets, отмечает Волш.

Комментарии аналитиков

Как считает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций снизился в рамках общемировой тенденции, которая характеризуется страхами эпидемии COVID-19 с последующим тотальным карантином. Нефть Brent упала ниже $40 за баррель. Дополнительные страхи для российских активов связаны с заявлениями кандидата в президенты США Джо Байдена, что РФ является главной угрозой для США. Впрочем, сами американские выборы обладают повышенной неопределённостью, что заставляет мировой капитал проявлять осторожность. На рынке акций РФ зона поддержки 2720-2750 пунктов по индексу МосБиржи была пройдена, теперь у рублевого индекса есть потенциал движения до 2600-2650 пунктов. Впрочем, не стоит бояться этой ситуации, а лучше использовать ее для открытия "длинных" позиций. Цикличные акции были дешевыми, а сложившаяся ситуация делает их еще более привлекательными для формирования долгосрочных портфелей, считает аналитик.

Совет директоров "Газпрома" сократил инвестиционную программу на текущий год: общий объем освоения инвестиций составит 922,489 млрд рублей, что на 182,235 млрд рублей меньше первоначального плана. Размер финансовых заимствований составит 501,287 млрд рублей, что на 56,482 млрд рублей меньше первоначального плана. Ожидается сокращение операционных расходов на 297,1 млрд рублей. "Яндекс" опубликовал сильный отчет, согласно которому чистая прибыль по US GAAP выросла за III квартал на 356% в годовом выражении, до 21,9 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль выросла на 11%, до 7,6 млрд рублей. Прибыль "НОВАТЭКа", относящаяся к акционерам, составила 13,2 млрд рублей в III квартале и 24,1 млрд рублей за девять месяцев. Лидерство на рынке вновь принадлежало распискам TCS Group.

Ситуация с COVID-19 в Европе приобретает все большие масштабы, что может привести к тотальному карантину. На этом фоне дешевеет нефть, наблюдается бегство от риска, да еще американские выборы создают дополнительную нервозность. Слухи в СМИ говорят о том, что власти Франции могут пойти на тотальный карантин, в Италии закрытие ресторанов в 18:00 привело к протестам населения. Дополнительным поводом для пессимизма стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что никакого пакета экономической поддержки до выборов не будет. В итоге, инвесторы по всему миру начинают паниковать по поводу активного распространения COVID-19 и возвращения карантинных мер, что выливается в распродажи рисковых активов, заключил Кочетков.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, рынок акций РФ в среду ускорил снижение, поддавшись негативу из-за рубежа, доллар превысил 78,5 руб./$1, подталкиваемый укреплением американской валюты на внешних площадках.

Нефть ускорила падение (Brent ушла ниже $40 за баррель) на фоне рисков в отношении очередного витка замедления мирового спроса в IV квартале. Котировки Brent стремятся к октябрьскому минимуму $38,83 за баррель, у которого продажи либо приостановятся, либо приобретут еще более масштабный характер.

Индексы МосБиржи и РТС в среду обновили многомесячные минимумы (район 2700 и 1080 пунктов соответственно) и достигли достаточно значимых технических уровней, которые либо ослабят позиции "медведей", либо при сохранении негатива за рубежом спровоцируют новую волну продаж в ближайшие дни. На данный момент краткосрочные и среднесрочные риски смещены в сторону понижательных, считает Кожухова.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, под натиском негативного внешнего фона индекс МосБиржи вышел вниз из диапазона 2700-2750 пунктов. Несмотря на сильную отчетность, снизились акции "Яндекса", подешевели бумаги "НОВАТЭКа", так как показатели компании по итогам третьего квартала ожидаемо ухудшились. Валюты развивающихся стран показывают синхронное обесценение. Давление на российские активы усиливает и потенциальное избрание президентом США Джо Байдена, который крайне негативно отзывается о России. Позитивных факторов, которые могли бы переломить коррекционное снижение рынка, на данный момент нет, однако индекс МосБиржи смог притормозить падение чуть ниже 2700 пунктов за счет ослабления рубля, отмечает Антонов.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, для нерезидентов есть особые причины выйти из российских акций: результаты опросов предвещают победу Джо Байдену, который поставил Россию на первое место среди главных угроз для США. Если прогнозы сбудутся, то вполне можно ожидать еще большего ухудшения отношений Россия-США, в том числе (пока другие причины не будут придуманы) быстрых санкций за "вмешательство" России в президентские выборы.

Нефть Brent не удержала рубеж $40 за баррель и протестировала отметку $39 за баррель, пробой которой может спровоцировать быстрое снижение в район $35 за баррель, считает Антонов.

В США во вторник индексы показали смешанную динамику, продолжили снижение Dow Jones (-0,8%) и S&P 500 (-0,3%).

Давление на рынок продолжают оказывать данные о новых случаях заражения коронавирусом в США. По состоянию на понедельник среднее число новых случаев заражения в США за минувшие семь дней составило рекордные 69,97 тыс. в сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Помимо этого, надежды на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов развеялись после того, как лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел объявил, что верхняя палата Конгресса не возобновит работу до 9 ноября.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), снижаются Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 2,9-4,3%) и Америка (индекс S&P 500 упал на 2,8%, ниже 3300 пунктов).

Нефть

Нефть в среду подешевела на статданных о запасах сырья в США, цена Brent к 18:50по Москве упала на $2 ниже уровня суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $39,18 за баррель (-4,9% и +1,8% во вторник), декабрьская цена WTI - $37,41 за баррель (-5,5% и +2,6% накануне).

Согласно вышедшим накануне вечером данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 23 октября, выросли на 4,6 млн баррелей. Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали рост запасов нефти на прошлой неделе на 4,32 млн баррелей (ожидался рост на 0,2-1,5 млн баррелей), при этом резервы бензина снизились на 0,89 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,7 млн баррелей).

Накануне росту нефтяных цен способствовали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана "Зета". По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено около 49,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе по сравнению с 15,9% накануне.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Самараэнерго" (-8%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-7,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-7,1%), GDR En+ (-6,9%), акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (-6%).

"МРСК Центра и Приволжья" (-3,3%) (бренд "Россети Центр и Приволжье", Нижний Новгород) по итогам января-сентября 2020 года получило чистую прибыль в размере 5,907 млрд рублей, что на 13,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ. Выручка от реализации составила 68,751 млрд рублей (снижение на 1,2%), себестоимость - 59,577 млрд рублей (рост на 1,8%).

"ТГК-1" (-2,6%) в январе-сентябре снизила чистую прибыль по РСБУ в 1,6 раза, до 4,5 млрд рублей, сообщила в среду компания.

"Мосбиржа" в среду начала торги GDR российской ж/д группы Globaltrans. Расписки внесены в первый котировальный список. Одна GDR представляет одну обыкновенную акцию. Это вторичный листинг для компании: GDR продолжат торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE), на которой они обращаются с апреля 2008 года. Одна GDR Globaltrans на старте торгов на "Мосбирже" стоила 486 рублей, к закрытию сессии цена упала до 456,9 рубля (-6%).

Подорожали акции ПАО "Русполимет" (+3%), "Белона" (+1,8%), ПАО "ТНС Энерго" (+1,5%), "ФосАгро" (+1,5%), "Акрона" (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 91,471 млрд рублей (из них 12,932 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,463 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 7,675 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").