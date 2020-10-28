Что произошло за день: среда, 28 октября

Рекордное число смертей от COVID-19 в России за сутки, обвал российского рынка акций и продление "удаленки" в Москве

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки зафиксированы рекордные 346 смертей от COVID-19. За сутки коронавирус выявлен еще у 16 202 человек, из них на Москву пришлись 3 670 случаев. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в стране свободны 19,1% коечного фонда для COVID-пациентов, но лекарств в некоторых регионах хватит на две недели или даже меньше.

- Российский рынок акций обвалился вслед за падением мировых площадок. Индексы МосБиржи и РТС обновили минимумы с апреля-мая, а откат индекса РТС стал рекордным с мая. К 19:00 курс доллара США составил 78,72 руб. (+1,41 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов, евро стоил 92,5 руб. (+1,18 рубля).

- Счетная палата представила свой первый макропрогноз на 2020-2023 годы, он оказался пессимистичнее официального.

- В Москве режим удаленной работы продлен до 29 ноября. Домашний режим для групп риска сохранится до конца ноября. Между тем ученики 6-11 классов останутся на дистанционном обучении до 8 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице вызывает осторожный оптимизм.

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью "Интерфаксу". Он, в частности, заявил о готовности к переговорам с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве без предварительных условий. Глава государства оценил потери армянской стороны в 5 тысяч человек, Армения эту информацию отвергла.

- Замглавы омского Минздрава отстранен от работы из-за скандала с госпитализацией COVID-пациентов. В Омск направлена комиссия в связи с тем, что накануне две скорые привезли пожилых больных к зданию областного Минздрава из-за отсутствия мест в больницах.