Рубль вечером продолжил активно снижаться к доллару и евро

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро продолжают уверенно расти на "Московской бирже" в среду вечером. Рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в связи с бегством инвесторов из рисковых активов и обвалившейся нефтью.

Курс доллара США составил 78,72 руб./$1 в 19:00, что на 1,41 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 92,5 руб./EUR1, подорожав на 1,18 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,31 рубля - до 84,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах в связи с усилившимся бегством инвесторов из рисковых активов и обвалившейся нефтью. Глобальные инвесторы опасаются усиления негативного влияния второй волны пандемии коронавируса на мировую экономику.

Кроме того, давление на рынки оказывает неопределенность результатов президентских выборов в США, которые состоятся на следующей неделе. Надежды на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов развеялись после того, как лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел объявил, что верхняя палата Конгресса не возобновит работу до 9 ноября.

США остаются лидером по числу заразившихся и скончавшихся от COVID-19, к среде здесь выявлено суммарно 8 млн 777 тыс. 432 случаев заражения коронавирусом и 226 691 – летального исхода.

COVID-19 продолжает стремительно распространяться и в странах Европы. В большинстве европейских государств власти постепенно ужесточают меры по борьбе с этой инфекцией, в том числе вводят комендантский час в ночное время и ограничивают работу общественных заведений.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его правительство обсуждают в среду возможные дополнительные меры по ограничению распространения COVID-19, сообщило французское телевидение. Не исключается, что Макрон может объявить о введении общенационального карантина.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду проводит консультации с руководителями федеральных земель, как ожидается, на встрече также будут приняты решения о новых ограничительных мерах в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Европе с начала пандемии зафиксировали свыше 8,7 млн случаев коронавируса, более 255 тыс. инфицированных скончались. На первом месте по темпам распространения COVID-19 стоит Россия (более 1,5 млн заражений), на втором - Франция (более 1,1 млн заражений), а на третьем - Испания (более 1 млн заражений).

Участники торгов ожидают итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые будут оглашены в четверг. В центре обсуждений регулятора будут опасения, что Европа погружается в цикл слабого экономического роста, отрицательных ставок и дефляции.

У ЕЦБ в наличии достаточно оснований для наращивания объемов монетарного стимулирования в условиях усиления распространения коронавирусной инфекции, но аналитики не ожидают, что ЕЦБ объявит о каких-то крупных шагах по итогам заседания в четверг. Тем не менее, рынки рассчитывают услышать от главы ЕЦБ Кристин Лагард какие-то сигналы о том, что новые стимулы будут приняты до конца текущего года, пишет агентство Bloomberg.

Не исключено, что в декабре ЕЦБ может увеличить еще на 500 млрд евро объем экстренной программы выкупа активов, который на данный момент составляет 1,35 трлн евро.

Мнения аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, неделя на внутреннем валютном рынке началась с выраженного негатива, первоначально поводом для оттока капитала из рисковых активов стал очередной тупик в переговорах американских законодателей по бюджетному стимулированию.

"Ранее переговорщики выражали надежду на достижение компромисса по ключевым вопросам к прошедшим выходным - этот срок было необходимо выдержать для того, чтобы успеть провести законопроект через прочие согласующие органы до выборов 3 ноября. Тем не менее, дедлайн был сорван, и к середине недели пришло окончательное понимание отсутствия стимулов до выборов, перспективы их согласования также не ясны в случае поражения Трампа как минимум до инаугурации нового президента в январе. Усиливает негатив сложившаяся в мире, и особенно в Европе, эпидемиологическая обстановка - правительства крупнейших стран еврозоны поэтапно возобновляют ограничительные меры, что уже сказалось на опережающих индикаторах активности сектора услуг и неизбежно скажется на темпах восстановления экономики в дальнейшем", - отмечает Кадулин.

По его словам, эти темы останутся в повестке до конца недели, негатив сохранится, однако, скорее всего, к пятнице настроения стабилизируются, волатильность снизится. "Перебить негатив смогут только оптимистичные отчеты по ВВП за третий квартал в США и ЕС, однако даже в этом случае поддержка будет ограниченной. Российская валюта также ощутимо снизилась к середине недели, теряя более 3%, к вечеру среды за доллар дают уже больше 78,5 руб. Поводом для ослабления стала ситуация на западных рынках, глобальные тренды остаются основным фактором для рубля, и вряд ли стоит ждать от них позитива. Тем не менее, мы ожидаем стабилизации курса на более низких уровнях по мере снижения волатильности", - говорит Кадулин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что в текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране дополнительная поддержка бизнесу пока не требуется. "Все экономические операторы, как это говорится, управляющие компании, предприятия работают. Поэтому сейчас пока (они - ИФ) функционируют, в настоящее время такой потребности нет", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле необходимым поддержать предприятия на фоне ситуации с коронавирусом.

Так он прокомментировал подсчеты Центра стратегических разработок, согласно которым в ближайшее время 19% российских компаний не смогут платить налоги. "В настоящий момент нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики. Экономика работает. Мы уже говорили, что принятые меры позволили обеспечить бесперебойность работы экономики", - сказал Песков журналистам.

В свою очередь, председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью CNBC сообщила, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) есть, но оно не такое большое, как раньше. "Мы видим некоторое пространство для дальнейшего снижения, но оно ограничено, не такое большое, как было раньше", - сказала Набиуллина. "Мы будем решать, как и когда использовать это пространство, анализируя поступающие данные", - отметила глава ЦБ.

Она напомнила, что Банк России взял паузу в снижении ключевой ставки в сентябре и октябре, отметив увеличившиеся краткосрочные проинфляционные риски, некоторые риски финансовой стабильности из-за ситуации на рынках. "Поэтому мы думаем, что должны быть более аккуратны в оценке развития ситуации с пандемией, геополитических рисков и других факторов", - отметила Набиуллина.

Сейчас ключевая ставка ЦБ РФ составляет 4,25%.

Тем временем, Минфин РФ установил новый рекорд привлечения денежных средств за один день, продав 28 октября на двух первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 436,558 млрд рублей по номиналу (21,83% квартального плана) при спросе 487,686 млрд рублей. При этом объем размещения на первом аукционе также составил рекордную для одного аукциона величину - 430,195 млрд рублей по номиналу при спросе 474,305 млрд рублей.

Таким образом, Минфин побил предыдущий абсолютный рекорд размещения ОФЗ как на одном аукционе, так и за весь аукционный день, установленный двумя неделями ранее (14 октября), когда Минфину на двух аукционах удалось продать бумаги на общую сумму 372,3 млрд рублей по номиналу (18,6% квартального плана) при спросе 412,217 млрд рублей. При этом объем размещения на первом аукционе 14 октября составлял 350,629 млрд рублей по номиналу при спросе 377,619 млрд рублей.

В итоге всего за один месяц (четыре аукционных дня) Минфин разместил в общей сложности облигации федерального займа на общую сумму более 1,502 трлн рублей по номиналу, что составляет почти 75,13% квартального плана в размере 2 трлн рублей.

Цены на нефть эталонных марок существенно снижаются в среду после публикации доклада Минэнерго США, показавшего рост запасов нефти в стране впервые за последние три недели.

Нефть

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве в среду упала на 4,47% - до $39,36 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки коснулись минимальной отметки со 2 октября, пишет Trading Economics.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 5,03% к уровню предыдущей сессии - до $37,58 за баррель, находясь вблизи минимального уровня за последние три недели.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,32 млн баррелей - до 492,43 млн баррелей - после снижения по итогам предыдущих двух недель, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Запасы бензина уменьшились на 892 тыс. баррелей и составили 226,12 млн баррелей, дистиллятов - на 4,49 млн баррелей, до 156,23 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, сохранения запасов бензина на прежнем уровне и падения запасов дистиллятов на 1,76 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 23 октября, выросли на 4,6 млн баррелей. По данным API, запасы бензина увеличились на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 5,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 136 тыс. баррелей.

ЦБ РФ 26 октября продал валюту на 9,8 млрд рублей, как и планировалось, следует из данных Банка России. На прошлой неделе ЦБ РФ в целом продал валюту на 43,1 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка, в объеме 2,9 млрд рублей в день.

Кроме того, с 26 октября регулятор приступил к продаже валюты в рамках конвертации средств ФНБ для покупки акций "Аэрофлота". Объем дополнительных продаж валюты (с учетом сделок по Сбербанку и "Аэрофлоту") в день не должен превышать 4 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 29 октября на 1,0964 рубля, до 77,552 руб./$1, и поднял курс евро на 90,8 копейки, до 91,2632 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 1,543 рубля по отношению ко вторнику и составил 78,074 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 1,9875 рубля и составил 78,7225 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 66,326 млн, из которых $1 млрд 64,342 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 1,984 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,2396 рубля, до 91,5749 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве вырос на 1,3039 рубля и составил 91,9602 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR535,1 млн, из которых EUR153,383 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR381,717 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки на срок 3 месяца, которая опустилась на 2 базисных пункта - до 4,65% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на прежних уровнях - 4,5% и 4,53% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц осталась на отметке 4,56% годовых, ставка на срок 6 месяцев – на уровне 4,68% годовых.