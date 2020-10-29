Tiffany согласилась на более низкое предложение LVMH о покупке

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Tiffany & Co одобрил новые условия сделки с французским производителем товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, предусматривающие более низкую сумму покупки американской компании, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, LVMH заплатит $131,5 за акцию Tiffany, оценивая, таким образом, компанию в $15,8 млрд. При этом, Tiffany выплатит своим акционерам дивиденды в размере $0,58 на акцию.

Сделка требует одобрения акционеров Tiffany.

Изначально LVMH готова была заплатить $135 за акцию Tiffany. В ноябре 2019 года компании согласовали условия сделки, в рамках которой Tiffany была оценена в $16,2 млрд. Сделка стала бы крупнейшей для LVMH, однако в сентябре французская компания отказалась от покупки, что объяснила, в частности, торговым спором между Францией и администрацией президента США Дональда Трампа. Тогда многие расценили это решение, как попытку LVMH изменить условия сделки с Tiffany, согласовав более низкую цену покупки.

Вслед за этим Tiffany подала иск против LVMH, заявив, что отказ от сделки является нарушением условий соглашения между двумя компаниями. LVMH подала встречный иск против Tiffany, обвинив американскую компанию в неэффективности управлении во время кризиса.

Договоренности, достигнутые компаниями в среду, предусматривают также отказ обеих компаний от судебных исков.

С учетом того, что сделка уже одобрена регулирующими органами, она может быть закрыта в январе 2021 года, отмечают источники FT.