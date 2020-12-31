Акционеры Tiffany одобрили сделку по слиянию с LVMH

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры американской сети розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co. одобрили сделку с французским производителем товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

Как сообщается в пресс-релизе LVMH, на прошедшем накануне внеочередном собрании, подавляющее большинство акционеров Tiffany согласились с измененным соглашением о слиянии, о котором было объявлено 29 октября 2020 года

Ожидается, что сделка будет закрыта 7 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что французская компания заплатит $131,5 за акцию Tiffany, оценивая ее, таким образом, в $15,8 млрд. При этом Tiffany выплатит своим акционерам дивиденды в размере $0,58 на акцию. Изначально LVMH готова была заплатить $135 за акцию Tiffany.

Котировки акций LVMH в ходе торгов в Париже в четверг растут менее чем на 0,1%. Капитализация компании в 2020 году выросла на 24% и превышает 258,1 млрд евро.

Рыночная стоимость Tiffany по итогам минувшего года снизилась на 1,7% - до $15,95 млрд.