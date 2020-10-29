Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,7%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips вслед за фондовыми фьючерсами в США после обвала накануне вместе с мировыми площадками и нефтью из-за опасений по поводу роста числа заражений COVID-19 и его последствиями для восстановления экономики; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,7%, при этом лидируют перепроданные накануне акции "РусАла".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2712,05 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1079,87 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,6%.

Доллар упал до 78,76 рубля (-0,47 рубля), золото стоит $1882,3 за унцию (+0,2%).

Подорожали акции UC Rusal (+2,6%), "Яндекса" (+1,4%), "Газпрома" (+1,1%), Сбербанка (+1,1% и +0,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,8%), банка ВТБ (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%).

Ритейлер "Магнит" в III квартале увеличил чистую прибыль до 9,6 млрд руб., что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне 8,86 млрд руб.

Подешевели акции АФК "Система" (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (-0,3%), "Россетей" (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг уже нельзя назвать негативным: котировки нефти и металлов прекратили снижение, азиатские рынки демонстрируют разнонаправленное движение. В начале торгов российский рынок предпримет попытку технического отскока, это также касается и рубля - доллар может вернуться под отметку 78 руб.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в четверг не исключена возможность приостановки коррекции вниз по индексу РТС - первая реакция рынка на усиление ограничительных мер в Европе выглядит избыточно эмоциональной. Вместе с тем, макроэкономическая неопределенность остается высокой, а рост волатильности на мировых рынках накануне подразумевает усиление рисков возобновления снижения в краткосрочной перспективе.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи отметки 79 руб. К потенциальным факторам влияния на рынки в течения дня можно отнести пресс-конференцию ЕЦБ (начало в 16:30 по Москве) по итогам регулярного заседания.

В среду в США индексы упали на 3,4-3,7% в связи с опасениями по поводу роста числа заражений COVID-19, индикатор Dow (-3,4%) продемонстрировал самое существенное однодневное падение с 11 июня. Индекс Cboe Volatility Index (VIX), который называют "индексом страха" Уолл-стрит, подскочил выше 40 пунктов и достиг максимума с 15 июня.

По состоянию на вторник среднее число новых случаев заражения в США за минувшие семь дней составило рекордные 71,832 тыс. в сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

В четверг в Азии динамика индексов смешанная (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 1%).

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в среду с объявлением нового этапа в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря, сообщил президент.

Новые ограничения в связи с распространением коронавируса также вводятся в Германии - со 2 ноября как минимум до конца месяца, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам консультаций с руководителями федеральных земель ФРГ.

Банк Японии сохранил прежние параметры денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, завершившегося в четверг. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля. Целевой объем программы выкупа биржевых индексных фондов (ETF) сохранен на уровне 12 трлн иен ($115,04 млрд), лимит для покупки коммерческих бумаг и корпоративных облигаций - 20 трлн иен, говорится в сообщении Банка Японии.

Между тем, японский ЦБ ухудшил прогноз снижения ВВП страны на текущий финансовый год, завершающийся в марте 2021 года, до 5,5% с ожидавшихся ранее 4,7%, что связано, главным образом, с более медленным, чем ожидалось, восстановлением спроса на услуги.

Прогноз роста ВВП Японии на следующий финансовый год повышен Центробанком до 3,6% с ожидавшихся в июле 3,3%.

Нефть утром в четверг делает слабые попытки коррекции после обвала накануне на данных о первом за три недели повышении запасов в США при продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 во многих странах мира и возврате карантинных мер; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $39,21 за баррель (+0,2% и -5,1% накануне), декабрьская цена WTI - $37,54 за баррель (+0,4% и -5,5% в среду).

Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали рост запасов нефти на прошлой неделе на 4,32 млн баррелей (ожидался рост на 0,2-1,5 млн баррелей), при этом резервы бензина снизились на 0,89 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,7 млн баррелей).

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 400 тыс. баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 11,1 млн б/с.