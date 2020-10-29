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Сбербанк забрал "Евроцемент" за долги

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк России консолидировал 100% акций головной компании "Евроцемента" и ищет инвесторов для реализации актива, говорится в пресс-релизе банка.

Российской головной компанией группы является АО "Евроцемент груп", а оно, в свою очередь, принадлежит швейцарской Eurocement Holding AG.

Переход прав собственности произошел в рамках "мероприятий по урегулированию задолженности группы "Евроцемент" и "по согласованию с предыдущим бенефициаром" (Филаретом Гальчевым - ИФ), говорится в сообщении.

В отчете по МСФО Сбербанк указывает, что в отчетности за третий квартал активы и обязательства группы "Евроцемент" были классифицированы как прекращенная деятельность, предназначенная для продажи.

Сбербанк традиционно был крупным партнером "Евроцемента", а в конце прошлого года стал его доминирующим кредитором, обменявшись обязательствами с ВТБ. Вскоре Сбербанк не стал продлевать "Евроцементу" вейвер (временное освобождение от обязательств) на нарушение ковенантов по кредитам (спецобязательства для заемщиков): в отчетности за 2019 год компания сообщила, что приостановка требования о досрочном погашении, в случае неисполнения обязательств, прекратила действие 1 февраля.

Спустя две недели, 14 февраля, было объявлено, что "Евроцемент" возглавил Ашот Хачатурянц из компании "Сбербанк капитал", а неизменный руководитель холдинга с 2002 года Михаил Скороход стал главным исполнительным вице-президентом. Вместе с Хачатурянцем из структур Сбербанка в "Евроцемент" перешла целая команда менеджеров. По сути, рынок уже тогда оценивал эти изменения как переход компании под контроль ее основного кредитора.

В отчетности, подписанной в конце марта, "Евроцемент" сообщил, что "в настоящий момент со стороны банков-кредиторов отсутствуют какие-либо принудительные действия по возврату задолженности, и банки-кредиторы участвуют в согласовании планов реструктуризации".

"Евроцемент груп" объединяет 19 цементных заводов в России и за рубежом, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов. По итогам 2019 года холдинг увеличил объем производства цемента на российских предприятиях на 14,5%, до 16,5 млн тонн.

Сопоставимого с Гальчевым консолидатора, который мог бы стать "естественным" покупателем актива, на российском цементном рынке нет. Существует еще несколько холдингов, в которые входят цементные заводы, – например, "Сибцем", но они являются игроками регионального масштаба. Также несколько цементных производств е европейской части РФ принадлежит европейской группе LafargeHolcim.

Сбербанк Евроцемент

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