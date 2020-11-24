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Банк "Россия" намерен банкротить "Евроцемент"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Переход "Евроцемента" Филарета Гальчева в собственность Сбербанка за долги не освободил компанию от претензий других кредиторов. Банк "Россия" опубликовал сообщение в "Федресурсе" о том, что подаст заявление о признании головной компании группы банкротом.

Последним из банков аналогичное объявление о намерении обанкротить АО "Евроцемент груп" публиковал в марте этого года Россельхозбанк. Сам иск о банкротстве РСХБ на данный момент не подал.

В сентябре банк "Россия" подал иск к АО "Мордовцемент", АО "Евроцемент груп", ООО "Цемент-Сервис МР" и ООО "Сенгилеевский цементный завод" иск о взыскании на основании кредитного договора за 2013 год чуть больше 60 млн рублей задолженности по процентам, неустойки и штрафа. Также истец попросил обратить взыскание на заложенное по кредиту имущество "Мордовцемента" с установлением начальной цены для реализации с публичных торгов.

Мотивируя заявление об обеспечительных мерах в виде наложения ареста и запрещения сделок с имуществом, банк "Россия" обращал внимание суда на финансовое положение должника и головной компании: в производстве находится свыше 380 дел на сумму более 1,3 млрд рублей, в которых ответчиком выступает "Мордовцемент", и более 350 дел на 35 млрд руб. в отношении АО "Евроцемент груп". Общую сумму неисполненных обязательств "Мордовцемента" перед банком "Россия" он оценивал в сумму более 3 млрд руб. Очередная просрочка по процентам была допущена в августе, сообщал суду банк.

Крупнейший кредитор "Евроцемента" - Сбербанк, в конце октября он объявил, что консолидировал 100% акций головной компании группы и ищет инвесторов для реализации актива. Переход прав собственности произошел в рамках "мероприятий по урегулированию задолженности группы "Евроцемент" и "по согласованию с предыдущим бенефициаром" (Филаретом Гальчевым. - ИФ.), говорилось в сообщении банка.

"Евроцемент груп" объединяет 19 цементных заводов в России и за рубежом, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов. По итогам 2019 года холдинг увеличил объем производства цемента на российских предприятиях на 14,5%, до 16,5 млн тонн.

Евроцемент Филарет Гальчев Сбербанк РСХБ Банк Россия Мордовцемент

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