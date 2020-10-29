ФАС проверит рост цен на сахар

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба начала проверку Союзроссахара и некоторых поставщиков сахара в связи с ростом цен. Об этом на пресс-конференции объявил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев. Ситуацию он назвал "неоднозначной".

Ранее ФАС объяснила причины роста цен на сахар сокращением посевных площадей под сахарную свеклу и сокращением урожая из-за неподходящей погоды. При этом служба обещла отслеживать ситуацию на рынке сахара "на предмет соблюдения его участниками антимонопольного законодательства и установления экономически обоснованных цен".

По данным ФАС, с 2015 года, по сравнению с другими продовольственными товарами потребительские цены на сахар показали отрицательную динамику. В сезоне 2019/20 годов цены достигли минимальных 7-летних значений. При этом переходящие товарные запасы достигли максимальных исторических значений.

В этом году цены восстановились до уровня сезона 2015/2016 годов во многом из-за роста себестоимости, связанного с неурожаем сахарной свеклы. В ФАС считают, что собранного урожая хватит для производства сахара, необходимого для внутреннего потребления. С учетом переходящих остатков дефицита сахара не ожидается.

По данным Минсельхоза, приведенных в очередном обзоре Центра агроаналитики, на 21 октября средняя цена производителей на сахарную свеклу нового урожая установилась на уровне 3 446 рублей за тонну, что в 1,8 раза выше прошлогодних цен. "Это благоприятные для сельхозпроизводителей цены после рекордного снижения стоимости корнеплодов в 2019 году", - говорится в обзоре.

Цена производителей на сахар повысилась в 1,9 раза, до 39 676 рублей за тонну.

По данным Росстата, потребительские цены на сахар продолжают лидировать по темпам роста на продовольственном рынке. За период с 20 по 26 октября сахар подрожал на 3,8%. Но рост постепенно замедляется: неделю назад он составлял 4%.