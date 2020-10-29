ЦБ РФ расширил список системно значимых банков

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Банк России расширил перечень системно значимых кредитных организаций, включив в него Совкомбанк, говорится в сообщении регулятора.

Эта кредитная организация была добавлена в список системно значимых с учетом ряда факторов, в том числе с учетом ее размера, пояснил ЦБ. Так, доля Совкомбанка в активах банковского сектора на 1 октября 2020 года составила около 1,5%.

Теперь перечень системно значимых кредитных организаций состоит из 12 банков, на долю которых приходится около 74% совокупных активов российского банковского сектора. В список, помимо Совкомбанка, теперь входят Юникредит банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк (МКБ), банк "ФК Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.