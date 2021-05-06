МКБ объявил об SPO с планом предложить 3,6 млрд акций

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк (МКБ) объявил об SPO, в рамках которого планирует разместить 3,6 млрд обыкновенных акций нового выпуска, следует из сообщения банка.

Цена размещения акций будет установлена наблюдательным советом МКБ примерно 13 мая 2021 года, отмечает банк.

Наблюдательный совет МКБ еще в октябре 2020 года одобрил допэмиссию акций банка номинальным объемом 3,6 млрд рублей. В рамках преимущественного права акционеры готовы выкупить почти 2,3 млн акций.

Ожидается, что концерн "Россиум" Романа Авдеева, владеющий 59,78% акций МКБ, подаст заявку (не используя преимущественное право) на не менее чем 50% акций в рамках SPO.

МКБ и "Россиум", как предполагается, согласятся на ограничения по продаже и отчуждению акций банка в течение 180 дней (lock-up). Кроме того, в отношении руководства МКБ предусмотрен lock-up период на протяжении 365 дней.

МКБ планирует использовать привлеченные в рамках SPO средства для общих корпоративных целей.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами являются Citigroup, Renaissance Capital, Societe Generale и Sova Capital Limited. Совместными букраннерами - "Атон" и BCS Global Markets.

Основным акционером МКБ является концерн "Россиум". Он напрямую владеет 56,07% акций банка, еще 3,71% контролирует через дочерние компании.

МКБ по итогам первого квартала 2021 года занял шестое место по размеру активов в рэкнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".