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Цены на нефть потеряли более 5% на фоне новых COVID-ограничений в ЕС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в четверг увеличили потери на фоне введения новых карантинных мер в ряде европейских стран.

По данным Trading Economics, контракты на нефть Brent и WTI торгуются вблизи минимального уровня с 15 июня.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:01 по московскому времени в четверг составила $37,12 за баррель, что на $2 (5,11%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась до $35,38 за баррель, что на $1,96 (5,24%) ниже уровня предыдущей сессии.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в среду с объявлением "нового этапа" в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы, 30 октября. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря, сообщил президент.

В Германии до конца ноября из-за роста числа заболевших коронавирусом закрывается целый ряд общественных заведений, заявила канцлер Ангела Меркель.

По мнению аналитика ING Уоррена Паттерсона, которого цитирует MarketWatch, текущая ситуация может заставить страны ОПЕК+ принять меры на заседании в ноябре. Эксперт считает, что они могут продлить текущие уровни сокращения добычи. Сделка ОПЕК+ предполагает частичное восстановление добычи с января.

Тем временем данные министерства энергетики США, обнародованные 28 октября, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 октября, на 4,3 млн баррелей - максимальными темпами с июля. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 200 тыс. баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 400 тыс. баррелей.

Добыча нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличилась на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 11,1 млн б/с.

Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 90 тыс. баррелей, дистиллятов - на 4,5 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 700 тыс. баррелей и 2,5 млн баррелей соответственно.

Brent WTI Коронавирус Франция Германия

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