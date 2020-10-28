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Меркель объявила о закрытии большинства общественных мест со 2 ноября

Меркель объявила о закрытии большинства общественных мест со 2 ноября
Ангела Меркель
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Новые ограничительные меры в связи с распространением коронавируса вводятся в Германии со 2 ноября как минимум до конца месяца, заявила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в Берлине по итогам консультаций с руководителями федеральных земель ФРГ.

В стране закрываются оперы, концертные залы, музеи. Работу приостанавливают также ярмарки, кинотеатры, парки развлечений, игровые залы, публичные дома, спортивные клубы, бассейны и аквапарки.

Также закрывают свои двери бары, клубы, дискотеки, пивные, исключение сделают только для доставки еды и заказов навынос, а также для столовых. Кроме того, будут закрыты салоны красоты, массажа, студии косметологии. Магазины продолжат работу с учетом новых мер безопасности - на одного человека должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади.

Школы и детские сады продолжат работу.

Меркель сообщила, что теперь находиться в общественном пространстве можно только в одиночку или членам двух семей (двух домохозяйств), максимальное число присутствующих при этом не может превышать десять человек. "Частные праздники в квартирах неприемлемы, и мы усилим контроль за этим", - сказала канцлер.

Также Меркель призвала отказаться от туристических поездок. По ее словам, меры потребуют очередного "общенационального усилия", чтобы к декабрю вернуться к более-менее нормальной общественной жизни.

Германия Ангела Меркель коронавирус

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