Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:53Заразились
на 30.10В России 1 599 976+18 283В мире 45 018 354+536 687

"Газпром" обогнал "Роснефть" по уровню рыночной капитализации

Газовая монополия поднялась на второе место в РФ по капитализации

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Рыночная капитализация "Газпрома" достигла 3,666 трлн рублей, и эта компания поднялась на второе место в России по капитализации, следует из данных Московской биржи. Со второй позиции "Газпром" потеснил "Роснефть", капитализация которой снизилась до 3,66 трлн рублей.

Смена позиций в рейтинге по уровню рыночной капитализации на российском фондовом рынке произошла за счет более активного падения акций "Роснефти" (-1,8% к уровню закрытия четверга) по сравнению с бумагами "Газпрома" (-0,4%) на фоне обвального снижения нефтяных цен, наблюдаемого в последние дни.

В свою очередь давление на нефтяной рынок оказывает рост добычи в Ливии, который совпал по времени со второй волной коронавируса в Европе и США. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу утром опустилась до $37 за баррель (минимального значения с конца мая).

Газпром Роснефть

Новости

Рубль упал к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

Фондовый рынок США вырос на данных о рекордном подъеме экономики в III квартале

Сбербанк стал единственным владельцем Rambler Group

Сбербанк стал единственным владельцем Rambler Group

ФАС заявила о признаках картелей на биржевых торгах Аи-95 весной и летом

"Газпром" поймали на 8-кратном завышении стоимости оборудования

"Газпром" поймали на 8-кратном завышении стоимости оборудования

Путин заявил, что важно не само значение курса рубля, а его предсказуемость

Правительство не поддержало идею приравнять сдачу квартиры к гостиничному бизнесу

Правительство не поддержало идею приравнять сдачу квартиры к гостиничному бизнесу

ФАС заподозрила бизнес в попытках создать дефицит сахара

ФАС заподозрила бизнес в попытках создать дефицит сахара
Экономический кризис

Путин предложил продлить общепиту отсрочку по налогам на три месяца

Нефтяные цены упали до минимума с июня

Нефтяные цены упали до минимума с июня
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');