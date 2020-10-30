"Газпром" обогнал "Роснефть" по уровню рыночной капитализации

Газовая монополия поднялась на второе место в РФ по капитализации

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Рыночная капитализация "Газпрома" достигла 3,666 трлн рублей, и эта компания поднялась на второе место в России по капитализации, следует из данных Московской биржи. Со второй позиции "Газпром" потеснил "Роснефть", капитализация которой снизилась до 3,66 трлн рублей.

Смена позиций в рейтинге по уровню рыночной капитализации на российском фондовом рынке произошла за счет более активного падения акций "Роснефти" (-1,8% к уровню закрытия четверга) по сравнению с бумагами "Газпрома" (-0,4%) на фоне обвального снижения нефтяных цен, наблюдаемого в последние дни.

В свою очередь давление на нефтяной рынок оказывает рост добычи в Ливии, который совпал по времени со второй волной коронавируса в Европе и США. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу утром опустилась до $37 за баррель (минимального значения с конца мая).