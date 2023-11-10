"Газпром нефть" обогнала "Газпром" по рыночной капитализации

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" превзошла по уровню рыночной капитализации материнскую компанию "Газпром".

По данным на 14:00 по Москве, рыночная капитализация "Газпром нефти", рассчитанная по текущим ценам акций компании на торгах "Московской биржи", составила 4,045 трлн рублей, в то время как капитализация "Газпрома" на этот момент времени была на уровне 3,973 трлн рублей. При этом "Газпром" владеет около 95% акций "Газпром нефти".

По мнению аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", рыночная стоимость "Газпром нефти" смогла обогнать капитализацию "Газпрома" благодаря заметному росту акций дочки газового концерна, произошедшему накануне после дивидендных новостей.

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 82,94 рубля на акцию, при том что рынок прогнозировал их на уровне 56,8 рубля. Как сообщила компания, реестр для получения дивидендов "Газпром нефти" предполагается закрыть 27 декабря.

Дивидендная политика "Газпром нефти" предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО, которая для этих целей может корректироваться на ряд статей: курсовые разницы, убытки от обесценения, другие корректировки, перечисленные в дивидендной политике, а также "прочие корректировки по решению совета директоров".

Собрание акционеров "Газпром нефти" для одобрения дивидендов назначено на 15 декабря, в нем могут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 21 ноября.

Пока компания публиковала только отчетность за 6 месяцев 2023 года. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 304,413 млрд рублей, что на 40% ниже показателя за аналогичный период 2022 года.

Дивиденды "Газпром нефти" за 2022 год составили 81,94 рубля на одну обыкновенную акцию - с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2022 года, в размере 69,78 рубля.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании.