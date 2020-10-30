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В ВТБ опровергли обсуждение планов купить "Тинькофф"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВТБ никогда всерьез не рассматривал возможность покупки Тинькофф банка, сообщили журналистам топ-менеджеры ВТБ в рамках форума "Россия зовёт!".

Как подчеркнул президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, до его уровня такие инициативы никогда доходили.

"Да мы всерьез не смотрели", - добавил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

Костин отметил, что некоторое время назад ему сообщали о продаже Тинькофф банка, но он интереса не проявил и тему эту никогда не прорабатывал. "Год-полтора назад на среднем уровне мне мои коллеги докладывали, что "Тинькофф" продается, но вот дальше этого я никогда интереса к этому не проявлял, поэтому никогда эту тему не разрабатывал", - заявил глава ВТБ.

Соловьев уточнил, что основной владелец TCS Group Олег Тиньков последнее время к ВТБ с предложением о покупке банка также не обращался. "Последнее время не обращался, и, наверно, сейчас смысла комментировать и сделку, которая заключалась, и наше желание-нежелание нет никакого", - подчеркнул он.

TCS Group 22 сентября 2020 года сообщила о планируемой сделке, в рамках которой "Яндекс" может стать владельцем 100% акций финансовой группы. Однако в середине октября стало известно, что сделка сорвалась, а 1оОсновной владелец TCS Group Олег Тиньков сообщил, что сам решил разорвать договоренности с "Яндексом", его не устроило поглощение интернет-компанией его группы.

ВТБ Тинькофф банк Андрей Костин

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