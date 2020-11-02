Росбанк собрался присоединить занимающийся автокредитами Русфинанс банк

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Росбанк, входящий в состав французской группы Societe Generale, планирует присоединить к себе дочернюю структуру - Русфинанс банк, говорится в материалах Росбанка.

Акционеры Росбанка 17 декабря рассмотрят вопрос о присоединении к нему Русфинанс банка и направлении уведомления в ЦБ о начале процедуры реорганизации.

Русфинанс банк по итогам третьего квартала занимает 43-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" и специализируется на автокредитовании.

"Интерфакс" направил запрос в Росбанк.

Росбанк в июне 2019 года завершил присоединение другой "дочки" - ипотечного банка "ДельтаКредит". Филиал "Росбанк дом" стал частью розничного бизнеса Росбанка.

Росбанк входит в список системно значимых кредитных организаций РФ, на конец третьего квартала занимает 11-е место по активам в рэнкинге "Интерфакс-100"