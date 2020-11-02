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Объем торгов на Санкт-Петербургской бирже в сентябре составил $18,1 млрд

Объем торгов на Санкт-Петербургской бирже в сентябре составил $18,1 млрд
Фото: Reuters

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Объем торгов на Санкт-Петербургской бирже в режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов только в сентябре составил $18,1 млрд, следует из отчета биржи по ОСБУ.

Среднедневной объем торгов в сентябре увеличился на 19%, достигнув $863,2 млн. Количество сделок выросло за месяц на 12%, до 17,7 млн. Количество активных счетов увеличилось на 10,3%, до 405 тыс.

ПАО "Санкт-Петербургская биржа" по итогам 9 месяцев 2020 года получило 232 млн рублей чистой прибыли против убытка в 10 млн рублей годом ранее.

Комиссионные доходы от организации торгов на фондовом рынке выросли в шесть раз, до 419 млн рублей, из них 235 млн рублей биржа получила в третьем квартале. Процентные доходы за 9 месяцев увеличились втрое, до 11,5 млн рублей. Активы биржи с начала года выросли в четыре раза, до 2 млрд рублей.

"Санкт-Петербургская биржа" является биржевой площадкой по организации торгов акциями международных компаний в России. На площадке торгуется 1 433 ценные бумаги: акции американских, европейских и китайских компаний.

Ранее ЦБ РФ отмечал, что доля "Санкт-Петербургской биржи" в структуре биржевых торгов акциями за второй квартал выросла с 10% до 25% на фоне снижения доли "Московской биржи". Годом ранее доля "Санкт-Петербургской биржи" в торгах акциями составляла 4%.

"Санкт-Петербургская биржа" входит в группу компаний "НП РТС". Сейчас ассоциации "НП РТС" принадлежит 54,1% "Санкт-Петербургской биржи". Также акционерами биржи являются Совкомбанк (3,3%), банк "Держава" (5,8%), брокер "Фридом финанс" (12,8%).

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