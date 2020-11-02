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Японская MOL зафрахтует три газовоза Arc7 для "Арктик СПГ 2"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Японская MOL подписала чартерные соглашения на три газовоза ледового класса Arc7 с ООО "Арктик СПГ 2", крупнейшим акционером которого является "НОВАТЭК", говорится в пресс-релизе японской компании.

Газовозы будут построены корейской DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.) и будут поставлены в 2023 году.

Первая очередь завода "Арктик СПГ 2" на 6,6 млн т/г запускается во второй половине 2023 года, вторая - в 2024 году, третья - в 2026 году.

"Арктик СПГ 2" также заказал 15 газовозов Arc7 на судоверфи "Звезда". Первые пять газовозов также планируется построить в 2023 году, сроки по остальным газовозам не озвучивались. Еще три танкера у DSME зафтрахтует для "Арктик СПГ 2" "Совкомфлот", также с поставкой в 2023 году.

Как заявлял CFO "НОВАТЭКа" Марк Джетвей, всего таким образом будет построен 21 танкер класса Arc7 для проекта "Арктик СПГ 2", 80% СПГ с которого планируется экспортировать в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Он сообщил также, что "Ямал СПГ", для которого построены 15 танкеров Arc7, в 2018 году отправил по восточному направлению Северного морского пути (СМП) на восток четыре партии СПГ, в 2019 году - 17 партий, а на 2020 год планировалось 25 партий, но компания полагает, что в текущем году достигнет цифры в 30 партий.

"В этом сезоне мы завершили 20 рейсов и уже превысили количество рейсов, сделанных в летний навигационный сезон прошлого года. Мы планирует завершить последний рейс в конце декабря", - сказал он.

"Мы полагаемся на флот танкеров Arc7 для транспортировки СПГ в течение летнего навигационного сезона. Однако в сентябре новый танкер MOL, названный Phecda, (конвенционный танкер - ИФ) прошел по свободным ото льда водам вдоль российского побережья по восточной части СМП. Танкер не имеет ледового класса, и недавно он прошел за танкером класса Arc7 из Азии обратно в порт Сабетта, завершив свой первый рейс 8 октября. Другой важный рейс совершен с использованием танкера ледового класса Arc4, названный "Clean Planet" - он прошел Севмпоруть 26 октября и направился в китайский порт в рамках поставки по долгосрочному контракту с компанией Total (SPB: TOT). Это первая партия с "Ямал СПГ", которая направилась через восточное направление Семвпорпути на танкере класса Arc4", - рассказал Джетвей.

MOL рассказала, что по сравнению с танкерами, построенными для "Ямал СПГ", которые могут ходить в восточном направлении по Северному морскому пути в основном в летний и осенний период, когда лед тонкий, новые суда для "Арктик СПГ 2" будут иметь меньшую ширину, форму корпуса, оптимизированную для разрушения льда, и увеличенную мощность двигателя, что позволит судам круглый год ходить на восток по Северному морскому пути.

Транспортный маршрут в восточном направлении по СМП сократит расстояние рейса в страны Азии примерно на 65% по сравнению с маршрутом в западном направлении через Суэцкий канал.

Ранее сообщалось, что "НОВАТЭК" и Совкомфлот могут отказаться от строительства четырех ледоколов, работающих на СПГ.

Арктик СПГ 2 Arc7 MOL

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