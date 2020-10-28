Майские рейсы навели "НОВАТЭК" и "Росатом" на мысль отказаться от СПГ-ледоколов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" и ФГУП "Атомфлот" (структура "Росатома") могут отказаться от планов строительства четырех ледоколов, топливом для которых станет сжиженный природный газ (СПГ). Об этом сообщил директор департамента морской транспортировки "НОВАТЭКа" Александр Семенов в ходе конференции "СПГ-флот, СПГ-бункеровка и другие альтернативы".

Он напомнил, что в мае "НОВАТЭК" провел ранний рейс газовоза по Северному морскому пути (СМП) на восток, хотя обычно безледовая навигация начинается в июле.

"Мы видим, что и погода нам в этом деле тоже позволяет, климат тоже меняется, и наши газовозы себя тоже очень хорошо там показывают, в плане того, что когда эти ранние рейсы делались в мае, практически весь путь по Севморпути они прошли самостоятельно. Были трудные участки, где требовалась поддержка атомных ледоколов, но вот эти два рейса нам дали уникальный опыт, который сейчас нас заставляет вместе с "Атомфлотом" пересматривать концепцию ледокольного обеспечения наших СПГ-проектов", - сказал Семенов, добавив, что в январе-феврале этот опыт планируется повторить.

"И, возможно, нам не потребуется такого количества ледоколов, учитывая, что сейчас выполняется практически тоже в сроки государственная программа по обновлению данного флота", - сказал менеджер "НОВАТЭКа".

"Мы сейчас делаем оценку в плане достаточности этого флота для наших проектов, и, конечно же, с учетом тех компаний, которые в том же регионе также работают: та же самая "Газпром нефть", "Норильский никель". И пока что у нас нет ответа, будем ли мы их тоже строить", - резюмировал он.

Ранее "НОВАТЭК" и "Росатом" подписали соглашение о намерениях в отношении создания совместного предприятия для совместной разработки, финансирования и реализации проекта по созданию флота ледоколов на СПГ для обеспечения ледокольной проводкой судов арктических СПГ-проектов "НОВАТЭКа" в замерзающих акваториях Северного морского пути, а также строительства судов портового флота и снабжения, сообщил "НОВАТЭК".

Говорилось о планах строительства 4 таких ледоколов.