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Шанхайская биржа отложила IPO Ant Group

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Шанхайская фондовая биржа откладывает запланированное на четверг первичное размещение Ant Group, сообщает The Wall Street Journal.

Днем ранее представители Народного банка Китая (НБК) и регулирующих органов банковского и страхового сектора КНР провели встречу с миллиардером Джеком Ма, контролирующим компанию, а также с ее руководителями. Детали этого мероприятия не раскрывались.

Встреча с регулирующими органами и изменение нормативно-правовой базы лишили Ant права на листинг в этот четверг, говорится в заявлении биржи, опубликованном во вторник.

На фоне новостей котировки американских депозитарных расписок Alibaba Group Holding Ltd. падают более чем на 6% в ходе предварительных торгов во вторник.

Ant, крупнейшая в Китае компания сферы финансовых технологий и оператор популярного платежного сервиса Alipay, намеревалась провести размещение акций в Гонконге и Шанхае. Объем двойного IPO должен стать рекордным и составить не менее $34 млрд.

При том, что Ant считает себя технологической компанией, она остается под надзором регуляторов финансового сектора КНР, поскольку является поставщиком финансовых услуг. Помимо платежного сервиса, важными направлениями бизнеса Ant являются микрокредитование и страховые услуги.

В сентябре этого года НБК объявил о введении новых правил для компаний финансового сектора, в том числе для Ant, ужесточив требования к резервам капитала и управлению рисками в компаниях. Эти правила вступили в силу 1 ноября.

В соответствии с новыми положениями, компании, владеющие двумя или более видами бизнеса в финансовой сфере, будут классифицироваться как финансовые холдинги. Им необходимо будет иметь зарегистрированный и оплаченный уставный капитал в размере не менее 5 млрд юаней.

Джек Ма выступил с критикой новых регулятивных требований, заявив, что "нельзя регулировать будущее вчерашними методами".

Шанхайская фондовая биржа Ant Group

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