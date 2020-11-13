Приостановить IPO Ant поручил лично Си Цзиньпин

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин лично принял решение об остановке процесса IPO компании Ant Group, поскольку контролирующий ее миллиардер Джек Ма разозлил власти своей критикой, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных китайских чиновников.

Отношения Ма и правительства КНР на протяжении многих лет остаются напряженными: властей тревожит влияние предпринимателя и стремительный рост компании, которую он контролирует.

В ходе выступления в конце октября, за несколько дней до того, как Ant, крупнейшая в Китае компания сферы финансовых технологий и оператор популярного платежного сервиса Alipay, должна была выйти на публичный рынок, Ма процитировал слова председателя КНР, что высокопоставленные правительственные чиновники сочли попыткой превозвысить себя и запятнать репутацию властей, отметили источники.

На мероприятии в Шанхае Ма процитировал Си Цзиньпина, сказав: "Успех не должен исходить от меня". Он сказал, что хочет помочь КНР разрешить финансовые трудности благодаря инновациям. Ма раскритиковал ужесточение правительством финансового регулирования за то, что это препятствует развитию технологий.

Выступление Ма разозлило председателя КНР и других высокопоставленных представителей власти, отметили осведомленные чиновники. Си Цзиньпин поручил китайским регуляторам провести расследование и фактически прервать процесс IPO Ant. Инвесторы из разных стран мира уже пообещали заплатить за акции Ant свыше $34 млрд. При этом не ясно, был ли инициатором остановки процесса IPO именно председатель КНР или другие правительственные чиновники, отмечает WSJ.

"Си нет никакого дела до того, попали ли вы в какой-то из списков богатейших людей или нет", - сказал один из высокопоставленных китайских чиновников.

"Его волнует то, что вы делаете, когда стали богатыми, и соотносите ли вы свои интересы с интересами государства", - отметил он.

Китайские регуляторы хотели ограничить стремительный рост Ant на протяжении длительного времени, сообщили китайские чиновники. Компании принадлежит приложение для мобильных платежей Alipay, которым пользуются около 70% населения КНР и которое выдало кредиты более чем 20 млн мелких компаний и почти 500 млн физических лиц, является оператором крупнейшего в стране паевого инвестиционного фонда и предлагает целый ряд других финансовых продуктов.

Ant преимущественно сфокусировано на обслуживании тех лиц и компаний, которых на протяжении длительного времени игнорируют традиционные банки. На сервис долгое время не распространялось жесткое регулирование и требования к капиталу, предусмотренные для коммерческих банков.

Ранее регуляторы сталкивались с жестким сопротивлением спонсоров Ant, пытаясь ограничить влияние сервиса, что говорит о масштабе поддержки Ма со стороны представителей высших политических и деловых слоев КНР, отметил один из источников. В число акционеров Ant входят частный фонд прямых инвестиций Boyu Capital, одним из партнеров которого является внук бывшего китайского лидера Цзян Цзэминя Элвин Цзян.

Alibaba Group Holding Ltd., одним из основателей которой является Ма и которая контролирует Ant, в текущем году укрепила свой статус самой дорогостоящей компании КНР, увеличив рыночную капитализации более чем в четыре раза примерно за шесть лет. Листинг Ant позволил бы стоимости компании превысить $300 млрд и сделал бы ее дороже большинства китайских и американских крупнейших банков.

Ма принадлежат 50,5% голосующих прав Ant, однако он никогда не занимал исполнительную или менеджерскую позицию в компании.

Шанхайская фондовая биржа отложила запланированное первичное размещение Ant в начале ноября. До этого представители Народного банка Китая (НБК) и регулирующих органов банковского и страхового сектора КНР провели встречу с Ма, а также с руководителями компании.

В сентябре этого года НБК объявил о введении новых правил для компаний финансового сектора, в том числе для Ant, ужесточив требования к резервам капитала и управлению рисками в компаниях. Эти правила вступили в силу 1 ноября.

В соответствии с новыми положениями, компании, владеющие двумя или более видами бизнеса в финансовой сфере, будут классифицироваться как финансовые холдинги. Им необходимо будет иметь зарегистрированный и оплаченный уставный капитал в размере не менее 5 млрд юаней.

Ма выступил с критикой новых регулятивных требований, заявив, что "нельзя регулировать будущее вчерашними методами".