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"ВТБ Лизинг" ощутил посткарантинный дефицит машин на своих сделках с такси

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Лизинговый рынок ощутил осенний дефицит автомобилей на российском рынке, в частности, по сделкам с машинами для такси, большинство из которых находятся в финансовой аренде, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "ВТБ Лизинга" Дмитрий Ивантер.

Он напомнил, что у компании есть совместная с "Яндекс.Такси" программа.

"Конечно, в период ограничительных мер спрос на такси сильно упал. Сейчас он, можно сказать, нормализовался. Например, в сентябре мы выдали партнерам "Яндекса" 250 автомобилей в лизинг. Это уже хороший результат. И в октябре могли бы выдать еще больше, 300, но столкнулись с дефицитом автомобилей на рынке. То есть популярные марки, которые использует такси, сейчас просто не купить в нужном количестве, такая вот "пробка" на рынке образовалась", - сказал Ивантер.

По его словам, за прошлый год парк "ВТБ Лизинга" удвоился, сейчас в нем больше 3600 машин. Компания рассматривает российский рынок такси как очень перспективный.

"В 2019 году мы оценивали, что в такси где-то 70% от общего числа нового парка приобретается через лизинг, в каршеринге эта доля еще выше - 80%. При этом рынок такси в России, если брать его в денежном выражении, составляет более 700 млрд рублей, а рынок каршеринга - только 20 млрд, то есть рынок такси, конечно, несопоставимо больше", - уточнил Ивантер.

Он отметил, что, по оценкам "ВТБ Лизинга", всего в России работают 400 000 машин такси.

"Сегмент каршеринга, конечно, намного меньше. Хотя Москва - мировой лидер по каршерингу: на конец прошлого года городской парк насчитывал 31 тыс. машин. Этот сегмент тоже будет расти, мы думаем, что к 2025 году он достигнет 80 тыс. автомобилей. Сейчас проходит процесс консолидации рынка, на первый план постепенно выходят игроки с устойчивой бизнес-моделью. Здесь мы уже работаем с ведущими компаниями, в нашем парке более тысячи машин", - сказал Ивантер.

Кроме естественного роста спроса со стороны потребителей, рынок должна поддержать новая программа Минпромторга "Доступная аренда" (программа оперлизинга автотехники объемом 2,5 млрд рублей. - ИФ.), отметил он.

"Мы сейчас по ней рассматриваем возможность совершения сделок. В целом каршеринг кажется нам достаточно перспективным сегментом", - резюмировал он.

ВТБ Лизинг Яндекс.Такси Москва коронавирус Дмитрий Ивантер

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