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"ВТБ Лизинг" увеличил полугодовую прибыль по МСФО на 10,5%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - "ВТБ Лизинг" по итогам первого полугодия 2021 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 10,5% - до 7,3 млрд рублей. Консолидированный портфель договоров финансовой и операционной аренды вырос на 7,5% - до 462 млрд рублей. Выручка лизинговой компании по итогам января-июня 2021 года составила 28,6 млрд рублей.

За первое полугодие 2021 года "ВТБ Лизинг" заключил более 17 тысяч новых договоров с клиентами. Объем нового бизнеса составил 67,5 млрд рублей, 28,6% которого пришлись на легковые автомобили, 25,4% - на грузовой автотранспорт, 26,1% - на спецтехнику, 14,3% - на железнодорожную технику.

Наибольший рост за первые шесть месяцев 2021 года по сравнению с первым полугодием 2020 года показал сегмент медицинского страхования. Консолидированный портфель лизинговых договоров этой отросли вырос в 7 раз. Сегменты IT и телекоммуникационного оборудования выросли относительно показателей прошлого года более чем вдвое, спецтехники - на 49%.

Доля приходящего нового бизнеса лизинговой компании в регионах в первом полугодии 2021 года выросла на 14,7 п.п. - до 55,9% по сравнению с январем-июнем 2020 года. Объемы нового бизнеса ГК "ВТБ Лизинг" в Центральном ФО (за исключением Москвы) выросли до 11,6 млрд рублей (17,2% от общих объемов по группе).

Гендиректор ГК "ВТБ Лизинг" Дмитрий Ивантер отметил, что лизинговая компания продолжает развивать новые направления.

"В результате к середине 2021 года мы значительно увеличили присутствие в сегменте медицинского оборудования, а также IT и телекомов. Не остались без внимания и наши традиционные сектора: консолидированный портфель лизинговых договоров по грузовому автотранспорту вырос на 44% относительно 30 июня 2020 года, по легковому на 33%, по энергетическому оборудованию на 36%. Популярность лизинга в регионах набирает обороты, поэтому мы стремимся к тому, чтобы наши услуги были доступны по всей стране", - заявил он.

ВТБ ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер

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