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Экс-замглавы Минтранса стал владельцем контролирующей "Калашников" компании

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Владельцем ООО "ТКХ-Инвест" (Москва), контролирующего 75% "минус" 1 акция АО "Концерн "Калашников", стал экс- заместитель министра транспорта РФ Алан Лушников, сообщила в пятницу пресс-служба ГК "Калашников".

"Единственным участником ООО "ТКХ-Инвест" стал Алан Валерьевич Лушников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2017-2018 годах он занимал пост замглавы министерства транспорта РФ и руководил проектом реформирования железнодорожного рынка.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Лушников стал владельцем 50%-ной доли в ООО "ТКХ-Инвест", которая ранее принадлежала экс-гендиректору "Калашникова", замминистру обороны РФ Алексею Криворучко (доля находилась в доверительном управлении гендиректора ООО Аркадия Привалова). Остальные 50% принадлежат самому "ТКХ-Инвест".

В собственности у "ТКХ-Инвеста" находится АО "Транскомплектхолдинг" (ТХК), которому, в свою очередь, принадлежат 75% "минус" 1 акция АО "Концерн "Калашников" (25% - у Ростеха) и 49% АО "Ижевский механический завод". "ТКХ-Инвест" также владеет 50% АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область).

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструмент.

Концерн Калашников Алан Лушников

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