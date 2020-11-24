В правительстве обсуждают передачу ОСК судоверфи "Вымпел" за рубль

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В правительстве обсуждают возможность передать Объединенной судостроительной корпорации за рубль рыбинского судостроительного завода "Вымпел" (входит в группу "Калашников"), узнал "Коммерсантъ". Источники издания не знают причину передачи актива.

По их сведениям, совет директоров ОСК уже одобрил сделку. Им также известно, что обсуждается возможность передачи ОСК "Ростехом" феодосийского судостроительного завода "Море", хотя этот вопрос еще не решен окончательно.

Гендиректор ОСК Алексей Рахманов подтвердил "Коммерсанту", что передача верфи "Вымпел" обсуждается и проводится детальная оценка актива. По его словам, окончательное решение о сделке и ее параметрах будет принято в ближайшее время. Официальных предложений по заводу "Море" не поступало, добавил он.

В "Ростехе" вопрос передачи ОСК завода "Море" комментировать не стали, в Минпромторге на запрос издания не ответили.

Источники издания допускают, что в перспективе "Калашников" откажется и от остальных судостроительных предприятий. Но другой источник говорит, что пока речь идет только о "Вымпеле", он самый проблемный и убыточный.

С учетом конкуренции с ОСК, самостоятельным предприятиям выживать крайне сложно, отметил глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. Для верфей, испытывающих финансовые трудности, вхождение в периметр корпорации может стать залогом получения более привлекательных условий финансирования и формирования релевантного портфеля заказов, считает он. Эксперт предупредил, что это не решит глобальную проблему низкого уровня эффективности, подчеркивает он, напоминая, что далеко не по всем предприятиям ОСК удалось решить свои проблемы. Чем больше у корпорации таких непростых активов, тем ей сложнее, считает Бурмистров: получается, что эффективные предприятия ОСК фактически дотируют проблемные.

АО "Судостроительный завод "Вымпел" был основан в 1930 году. Он специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения. В отчете верфи за 2019 год говорилось о росте выручки от продаж на на 45%, до 7,5 млрд рублей и о чистом убытке в размере 797 млн рублей.

В группу "Калашников" входят концерн "Калашников", Ижевский механический завод, Zala Aero, Мытищинский машиностроительный завод, Судостроительный завод "Вымпел", "Рыбинская верфь", "Верфь братьев Нобель".

75% минус одна акция концерна принадлежат АО "ТКХ", которым через ООО "ТКХ-Инвест" владеет бывший замминистра транспорта Алан Лушников. 25% плюс одна акция принадлежат ГК "Ростех".

АО "Объединенная судостроительная корпорация" на 100% находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.