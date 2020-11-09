ВТБ в III квартале восстановил чистую прибыль до 17,2 млрд рублей

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ в третьем квартале восстановил чистую прибыль по МСФО до 17,2 млрд рублей после неудачного второго квартала, в котором он получил лишь 2,1 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы.

По сравнению с результатом за тот же период прошлого года квартальная прибыль ВТБ сократилась почти втрое.

Опубликованные результаты оказались чуть лучше консенсус-прогноза аналитиков, составленного агентством "Интерфакс", который предполагал 17 млрд рублей прибыли за третий квартал.

В целом за 9 месяцев ВТБ заработал 59,1 млрд рублей, это в 2,2 раза ниже прибыли, заработанной годом ранее.

Поддержку результатам банка оказали доходы от основной деятельности и сдержанный рост административно-управленческих расходов.

Так, чистый процентный доход в третьем квартале вырос на 23% год к году на фоне мягкой денежно-кредитной политики ЦБ и снижения взносов в систему страхования вкладов, составив 135,5 млрд рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 42% в годовом выражении, до 32 млрд рублей, за счет агентских вознаграждений и восстановившегося транзакционного дохода.

Обесценение непрофильных активов

Негативный эффект на прибыль оказало обесценение непрофильных активов в объеме 39 млрд рублей, из которых 26 млрд рублей пришлось на переоценку активов по сравнительному методу (речь идет о земельных активах в дальнем Подмосковье), еще 13 млрд рублей – на активы, переоцениваемые по доходному методу.

"В доходном методе – это, по сути, один актив. Мы в ноль обесценили наши 49% акций в "Мосметрострое". Это непрофильный актив, унаследованный нами в рамках залога по кредиту Банка Москвы (прекратил свое существование - ИФ), в тот период, когда мы еще активно кредитовали инфраструктурных подрядчиков. Это известный застройщик метро. Мы видим, что ранее обозначенные финансовые модели этого актива – предпосылки с учетом контрактов на строительство станций метро в Москве и в других городах, какие-то другие инфраструктурные сооружения для "Российских железных дорог" – не соблюдаются, актив убыточный, стабильно убыточный. И по сути мы в связи с систематической неисполняемостью финансовой модели приняли решение, обосновали его и обесценили этот актив до нуля", - пояснил топ-менеджер.

Пьянов заявил, что контролирующим акционером "Мосметростроя" с долей 51% акций является правительство Москвы, которое будет определять будущее компании. "Понятно, что с нулевой переоценкой мы допускаем любые сценарии – и банкротство этой организации, и какое-то перепрофилирование. Вопрос, к сожалению, не к нам, а к мажоритарному акционеру", - заявил он.

В целом с начала года отрицательная переоценка непрофильных активов на балансе ВТБ составила 94 млрд рублей. Менеджмент банка ожидает, что в четвертом квартале эта сумма вырастет и превысит 100 млрд рублей.

Еще один негативный фактор

Другим негативным фактором, повлиявшим на прибыль группы в третьем квартале, стала реализация кредитного риска в корпоративном портфеле. В отчетном периоде банк направил на резервы 72 млрд рублей (рост в 2,2 раза в годовом выражении), из которых 52 млрд рублей пришлось на ссуды юрлицам и только 20 млрд рублей на розничные ссуды.

Пьянов напомнил, что первая волна резервов "накрыла" ВТБ во втором квартале и затронула розничный кредитный портфель в связи возросшими на фоне пандемии случаями реструктуризации.

"Мы прошли во втором квартале пик резервирования по "физикам", и дальше это резервирование будет снижаться (...) Мы видим успокоение ситуации по резервированию физических лиц. Если во втором квартале cost of risk операций кредитования физических лиц был 3%, то теперь он снизился до уровня первого квартала и составляет 2,1%. (...) То есть, по сути мы видим нормализацию и практически вхождение в допандемийную эпоху стоимости риска по физическим лицам", - констатировал Пьянов, добавив, что подавляющее большинство "каникуляров" (заемщики, которые ушли на "кредитные каникулы" - ИФ) входят в регулярный график погашения кредитов.

В третьем квартале рост резервирования пришелся на корпоративно-инвестиционный бизнес ВТБ. "В итоге мы имеем ситуацию по юридическим лицам с локальным пиком резервирования и с локальным пиком в 2,4% cost of risk в третьем квартале. И дальше ожидаем снижение резервов, (...) в четвертом квартале таких сильных, значимых резервов мы не ожидаем", - заявил Пьянов.

Он заявил, что основной удар пришелся на заемщиков из отраслей, работающих с commodity и биржевыми ресурсными товарами. "Мы видим серьезное влияние изменения потребительских предпочтений, и, по сути, в нашем портфеле, как ни странно, огромную роль играет падение цен на ресурсы, которое приводит к изменению финансовых моделей практически у всех горнодобывающих, нефтедобывающих компаний", - сказал Пьянов.

Доля NPL в кредитном портфеле ВТБ выросла до 5,7% по состоянию на конец сентября с 4,7% в начале года. Банк отмечает рост просрочки по корпоративным кредитам на 130 млрд рублей в третьем квартале. Больше половины этого прироста дало включение в состав NPL кредита, выданного компании "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ, структура "Открытие холдинга") на покупку алмазодобывающей компании "АГД-Даймондс". Еще 20% прироста просрочки дала валютная переоценка, указал Пьянов.