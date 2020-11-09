ВТБ предложил Минфину разнести выкуп "префов" на несколько лет

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ предложил Минфину разнести программу выкупа привилегированных акций на несколько лет, ведет переговоры о графике и очередности выкупа, сообщил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.

О том, что ВТБ обсуждает с Минфином снижение доли привилегированных акций в уставном капитале банка, Пьянов говорил в конце октября. Сейчас, по его словам, переговоры с министерством находятся "в активной фазе".

У ВТБ сложилась ситуация, когда значительная часть капитала банка существует в виде привилегированных акций двух типов, объем дивидендов по ним является переменной величиной и определяется каждый год отдельно. Инвестиционная привлекательность обыкновенных акций от этого страдает, так как инвесторы не понимают условий их выплат по отношению к владельцам привилегированных акций, говорили ранее "Интерфаксу" участники рынка. Дивиденды на привилегированные акции перечисляются в федеральный бюджет (в 2016-2020 годах дивидендные выплаты ВТБ на "префы" составили почти 100 млрд рублей).

"Действительно в составе нашего капитала есть два типа привилегированных акций, совокупно это более 500 млрд рублей, то есть это, по сути, существенная часть нашего капитала. Это нестандартный инструмент, и это два типа акций - форма поддержки банковского сектора в 2014-2015 годах и 2008-2009 годах. По этим привилегированным акциям дивиденды не зафиксированы, они определяются каждый год по своей методологии. "Префы" не имеют листинга, они не торгуются и, следовательно, по ним очень сложно определить рыночную стоимость", - заявил член правления ВТБ.

Наличие привилегированных акций негативно влияет на восприятие ВТБ инвесторами, потому что даже институциональному инвестору сложно оценить рыночную стоимость и спрогнозировать дивидендный поток по этому типу акций, указал Пьянов. В других странах подобные программы поддержки банковского сектора носили временный характер и рано или поздно заканчивались.

"Префы" первого типа на сумму 214 млрд рублей были размещены в пользу Минфина в рамках конвертации суборда, выданного банку в кризис 2009 года из средств ФНБ. "Префы" второго типа объемом 307,4 млрд рублей были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках программы докапитализации через ОФЗ в 2014-2015 годах.

"Мы распознали, как ни странно, что и Минфин воспринимает эти особые инструменты скорее негативно, потому что гораздо проще работать либо с обыкновенными акциями, либо с субордами, а любой гибридный инструмент вызывает сложности, в том числе и у государства. При этом мы понимаем, что с точки зрения нашей достаточности капитала у нас нет возможности, по сути, отвлечь какой-то капитал на выкуп этих акций", - рассказал топ-менеджер.

"Мы предложили Минфину план (нейтральный для капитала, чтобы не создавать дополнительного давления на достаточность капитала) постепенного выкупа этих привилегированных акций, и мы находимся сейчас в начальной стадии обсуждения с Минфином. Сложности этого обсуждения тоже, я думаю, вам понятны. Один тип акций принадлежит АСВ, другой - Росимуществу под управлением Минфина. Соответственно одни из них связаны с Фондом национального благосостояния, другие нет, поэтому, по сути, требуется большая координационная работа различных департаментов Минфина, которая сейчас идет", - сообщил Пьянов.

По его словам, наличие плана выкупа привилегированных акций упростит структуру капитала ВТБ, сформирует лучшую прогнозируемость и в итоге увеличит стоимость акций.

"Мы исходим из того, что выкуп "префов" - это не одноразовая акция в какой-то конкретный год, а многолетняя, то есть, по сути, мы должны оценивать объем ресурсов на длинном горизонте. То есть мы не сможем 500 млрд выкупить за один год, это абсолютно понятно, это многолетняя программа. С точки зрения, у кого выкупать, мы исходим из того, что и один, и другой владелец во многом представлены одним контролирующим лицом, этим лицом является государство. (...) То есть, по сути, во многом это будет определяться разными бюджетными интересами Минфина, и в этом смысле для нас и один, и второй типа "префов" являются равнозначным инструментом для выкупа. То, как мы видим дискуссии сейчас, это, по сути, определение очередности: сначала будет выкупаться один выпуск, потом другой, и это будет разнесено во времени", - рассказал Пьянов.

Он заявил, что банк пока не определился со сроками выкупа привилегированных акций. Они зависят от того, будут ли в программе выкупа участвовать оба типа "префов" или один. Банк рассчитывает, что представит результаты переговоров с Минфином по выкупу "префов" до выплаты дивидендов за 2020 год.