Костин назвал периферийным вопрос о "префах" ВТБ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос выкупа банком ВТБ своих привилегированных акций у Минфина и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) пока остается на стадии научного анализа, быстрого решения ждать не стоит, заявил в кулуарах Первого евразийского конгресса глава банка Андрей Костин.

"Я просто сказал, что она, конечно, как-то либо рассосется, потому что решение принимать надо будет, сколько платить кому, но я пока думаю, что достаточно большая тема. Она связана и с капиталом банка, и с доходами. В общем, я пока к ней отношусь как, как это называется, к такой теме, которая где-то там обсуждается, но во главу угла она не ставится. Посмотрим сейчас. Не ожидаем вот сейчас, что какое-то решение положительное там будет быстро. Честно говоря, периферийная тема, вот, так бы сказал. Нам и так хорошо", - отметил он.

У ВТБ сложилась ситуация, когда значительная часть капитала банка существует в виде привилегированных акций двух типов, объем дивидендов по ним является переменной величиной и определяется каждый год отдельно. Инвестиционная привлекательность обыкновенных акций от этого страдает, так как инвесторы не понимают условий их выплат по отношению к владельцам привилегированных акций, говорили ранее "Интерфаксу" участники рынка.

Дивиденды на привилегированные акции перечисляются в федеральный бюджет (в 2016-2020 годах дивидендные выплаты ВТБ на "префы" составили почти 100 млрд рублей).

"Префы" первого типа на сумму 214 млрд рублей были размещены в пользу Минфина в рамках конвертации суборда, выданного банку в кризис 2009 года из средств ФНБ. "Префы" второго типа объемом 307,4 млрд рублей были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках программы докапитализации через ОФЗ в 2014-2015 годах.

О том, что ВТБ обсуждает с Минфином снижение доли привилегированных акций в уставном капитале банка, заявил в конце октября член правления банка Дмитрий Пьянов. Банк предложил Минфину нейтральный для капитала план постепенного выкупа привилегированных акций. ВТБ рассчитывает, что представит результаты переговоров с Минфином до выплаты дивидендов за 2020 год.